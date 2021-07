Girondins de Bordeaux : "Gérard Lopez est un vrai professionnel" dit Florian Brunet le porte-parole des Ultras

Après une procédure décisive entre la DNCG et Gérard Lopez, les Girondins de Bordeaux seront bel et bien en Ligue 1 la saison prochaine après avoir frôlé la ligue 2. L'heure est au soulagement pour les supporters mais les attentes sportives sont tout de même de mise. Florian Brunet, porte-parole des Ultras bordelais, est confiant pour la suite des événements. Il répond à France Bleu Gironde.

France Bleu Gironde : Quel est le sentiment qui domine au surlendemain du rachat officiel du club par Gérard Lopez ?

Florian Brunet : Le sentiment du travail accompli. Le sentiment de ne pas lui avoir donné notre confiance en vain, il a tenu sa parole. Il a relevé un défi qui était très compliqué à relever et avec brio. Le club était dans une situation catastrophique et sans son implication et son travail acharné ces dernières semaines, le club serait sans nul doute à minima en Ligue 2. Sans doute même dans une situation encore pire. C'est un grand sentiment de satisfaction. Une nouvelle ère de bonne entente entre toutes les parties prenantes du club va s'ouvrir. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas.

Sans son travail acharné ces dernières semaines, le club serait sans nul doute à minima en Ligue 2 - Florian Brunet

FBG : Quelles sont vos attentes maintenant ? Est-ce que c'est que Gérard Lopez apporte des garanties financières ? Ou est-ce que la priorité, c'est de construire rapidement un projet sportif cohérent ?

FB : Les garanties, il les a apportées et la DNCG les a validées. Avec Gérard Lopez, on a affaire à un vrai professionnel du football et un directeur de l'organisation derrière lui. On a pu voir à Lille toute son efficacité et on n'est pas du tout en 2018 avec les novices du football que l'on a eu. On est avec un vrai professionnel et on lui fait confiance avec son équipe pour remettre sur pied dès le début de saison ou au moins ce mercato.

On va s'atteler à notre rayon d'action. Notre rôle est de aider au développement du sentiment d'appartenance. Gérard Lopez a parfaitement compris que tout partait de là. Donc, nous attendons que, d'une part, le logo doit être transformé très, très vite. C'est le point de départ du sentiment d'appartenance. Ensuite, il faudra que toutes les parties prenantes du club de supporteurs, les salariés, les partenaires et bien sûr, tout le sportif se retrouvent avec un objectif commun qui est de faire renaître ce club mythique qu'est le FC Girondins de Bordeaux.