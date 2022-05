Girondins de Bordeaux : face aux enjeux économiques de la relégation Alain Anziani se veut rassurant

Les Girondins de Bordeaux n'ont pas su s'imposer face à Lorient ce samedi 14 mai. La relégation n'est donc pas encore officielle mais elle est déjà dans les esprits de tous, notamment celui d'Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole. Une descente en Ligue 2 de football serait une déception sportive mais elle aurait aussi un coût économique pour la Métropole.

Pour autant Alain Anziani se veut rassurant et espère qu'une relégation serait l'occasion de tout remettre à plat dans le club et de repartir sur de bonnes bases. Il espère aussi que les club remontera vite pour des raisons plus économiques que sportives. Car pour encore un an le club doit un loyer important à la Métropole pour le stade du Matmut Atlantique, 15 millions (étalés sur trois ans), mais après quid du financement du stade.