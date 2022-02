Girondins de Bordeaux : "faire des choses simples" prévient Jaroslav Plasil avant le déplacement à Lens

L'ambiance a été forcément particulière au Haillan cette semaine après la lourde défaite à Reims (5-0) le weekend dernier et l'éviction de l'entraîneur Vladimir Petkovic. Comment avez-vous préparé cette rencontre à Lens ?

Jaroslav Plasil : On a préparé ce match collectivement avec l'ensemble du staff. C'est une rencontre très importante pour le club, pour le groupe aussi. C'est vrai qu'on a traversé une semaine mouvementée, pas facile à vivre, mais avec l'expérience de l'ensemble du staff on essaie de faire les bonnes choses. Bien sûr c'est particulier de se séparer d'un entraîneur. Les adjoints doivent prendre la suite et ce n'est pas évident. Mais notre mission à nous s'arrête dimanche.

Qu'avez-vous dit aux joueurs cette semaine ?

On leur a demandé de faire des choses simples. C'est comme ça qu'on peut regagner de la confiance. Bien sûr le club est en danger. On est avant-dernier du championnat. A nous collectivement de faire notre maximum. Chacun, joueurs, staff, direction à sa part du travail à faire et on doit pouvoir s'en sortir.

La clef à Lens c'est de stopper l'hémorragie en défense ?

C'est vrai qu'on a beaucoup encaissé de buts mais ce ne pas seulement un problème de défense. C'est toute l'équipe qui doit travailler et faire des efforts. Que tout le monde donne son maximum à tous les niveaux : mental, technique, tactique et physique. Si à la fin du match on a le sentiment d'avoir tout donné je pense qu'il y a aura peut-être un résultat au bout.