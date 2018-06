Il ne sera donc resté que quelques mois. Fernando Menegazzo, ex-milieu international brésilien de Bordeaux, devenu entraîneur adjoint des Girondins aux côtés de l'Uruguayen Gustavo Poyet en janvier, a décidé de retourner au Brésil. C'est le club qui l'annonce sur son site internet. "Des contraintes familiales empêchent aujourd'hui Fernando Menegazzo de continuer l'aventure au FC Girondins de Bordeaux", indique le club.

Fernando, 37 ans, arrivé en Gironde en 2005 dans les bagages de son compatriote et entraîneur Ricardo, a passé six saisons sous les couleurs marine et blanc, remportant un titre de champion de France, deux Coupes de la Ligue et deux Trophées des Champions.

Les Girondins de Bordeaux disputeront le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa (les 26 juillet et 2 août) contre le vainqueur du match opposant les Lettons du FK Ventspils et les Albanais du KS Luftëtari. Ils reprennent l'entraînement ce vendredi au Haillan.