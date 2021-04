Girondins de Bordeaux : Florian Brunet déplore "les gamineries de Longuépée" et appelle à l'union sacrée

Les Girondins de Bordeaux sont plus que jamais englués dans le bas du classement. Ils s'y sont un peu plus enfoncé, ce week-end, avec cette nouvelle défaite 3-0 face à Monaco. Les Marine et Blanc sont à cinq petits points de la zone de relégation. Parallèlement à cette crise sportive dans le club phare de la région, une crise institutionnelle dure depuis plusieurs années. Le torchon brûle entre les supporters et la direction et il s'est enflammé à nouveau quand des faux avis de recherche mettant à prix la tête du président Frédéric Longuépée ont été découverts à Bordeaux, la semaine dernière.

Il y a le feu au lac et il n'y a rien de plus important que le maintien du club en Ligue 1 - Florian Brunet, porte-parole des Ultramarines

En fin de semaine, le club a porté plainte contre X à propos de ces affiches et le porte-parole des Ultramarines - le principal groupe de supporters bordelais - a été convoqué au commissariat de Bordeaux pour y être entendu. Contacté par France Bleu Gironde, il nie en être à l'origine "même si elles nous ont fait rire", concède Florian Brunet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Mais la tête pensante des Ultras veut recentrer le débat sur le maintien et non pas sur "les gamineries de Frédéric Longuépée et son égo car c'est de cela que l'on parle. Là il y a le feu au lac et il n'y a rien de plus important que le maintien du club en Ligue 1". Un appel qui fait écho à l'union sacrée décrétée par les joueurs et, notamment, la Ville avant la réception de Monaco, la semaine dernière.