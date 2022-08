Ligue 2 : Frédéric Guilbert, ancien défenseur des Girondins, offre un abonnement pour soutenir le club

Ça s'appelle la classe ! Frédéric Guilbert, l'ancien défenseur des Marine et Blanc a annoncé, ce mardi via son compte Twitter, qu'il allait offrir à une ou un supporter à un abonnement à la saison des Girondins afin d'apporter sa pierre à l'édifice pour aider le club en ces temps difficiles. Celui qui a fait ses débuts professionnels à Bordeaux avant d'y passer trois saisons entre 2014 et 2017 a gardé un lien affectif très fort avec le club. Il a par exemple toujours un pied à terre dans la capitale girondine.

Ce geste, Frédéric Guilbert l'a fait naturellement et sans aucun intérêt caché. D'ailleurs, au départ, son geste est passé complètement inaperçu. En effet, l'achat de cet abonnement ne date pas d'aujourd'hui mais bien du 6 juillet dernier, au lendemain de la confirmation par la DNCG de la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en National 1. Frédéric Guilbert :

Je suis resté attaché aux Girondins donc quand il y a eu cette campagne d'abonnements dans un moment compliqué pour le club, j'ai trouvé ça normal de faire ce petit geste.

Pas de retour prévu à Bordeaux à l'instant T

Un geste symbolique mais pas anecdotique surtout dans le football de 2022. Passé depuis par Caen, Aston Villa ou encore Strasbourg la saison dernière, Frédéric Guilbert garde un œil attentif sur le club. Et il l'avoue, comme d'autres, il n'était pas serein cet été : "Oui, j'ai eu peur car ça reste un club mythique et surtout j'ai encore quelques connaissances au club. Des personnes avec qui j'ai passé du bon temps. Cela me faisait tout aussi mal d'un point de vue sportif que humain de voir cette situation car il y a des bonnes personnes dans ce club, qui font du très bon travail dans l'ombre et qui auraient pu se retrouver au chômage."

Frédéric Guilbert a fait ses débuts professionnels aux Girondins © AFP - VALERY HACHE

En interne, son geste a été salué par Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux. En revanche, revoir Frédéric Guilbert sous le maillot bordelais n'est pour l'instant pas d'actualité malgré son attachement au club. Le défenseur espère vite rebondir dans l'un des cinq grands championnats européens.