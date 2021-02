Girondins de Bordeaux : Gasset impatient de voir Seri à l'oeuvre

Lors de la conférence de presse de ce lundi, Jean-Louis Gasset s'est exprimé sur Jean-Michaël Seri qui sera, sauf arrivée de dernière minute, la seule recrue hivernale des Girondins.

Le joueur n'a pas joué depuis octobre avec Fulham. Il est arrivé samedi en Gironde et a aussitôt été placé à l'isolement.

Le Seri qui jouait à Nice était le bidon d'huile du milieu - Jean-Louis Gasset

"Le fait qu'il soit en quarantaine ne nous arrange pas, soupire l'entraîneur. Il est négatif là-bas, négatif chez nous... Je me languis de voir dans quel état physique il est même si je sais que c'est un grand professionnel. Il n'a pas joué depuis octobre. Le problème du mercato, c'est que quand vous prenez un joueur, vous l'idéalisez. Il faut qu'on arrive à trouver un endroit où on va le faire transpirer et commencer à le mettre dans les meilleurs conditions parce que dès qu'on aura le feu vert... Au milieu du terrain on est ric-rac."

Jean-Louis Gasset espère retrouver le Seri de Nice. © Radio France - Yvan Plantey

Niveau football, Jean-Louis Gasset ne se fait pas de soucis. "Je sais que techniquement il n'aura rien perdu parce que c'est inné. Le Seri qui jouait à Nice était le bidon d'huile du milieu, celui qui ventilait le jeu, qui faisait les passes vers l'avant. C'est un peu le même style de joueur qu'Otavio. Je pense qu'il récupèrera moins de ballons mais nous donnera une note technique un peu supérieure."

Le milieu ivoirien, prêté par Fulham suite à la grave blessure d'Otavio, pourrait faire ses débuts le 10 février face à Toulouse en coupe de France.