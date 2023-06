Girondins de Bordeaux : Gérard Lopez devrait apporter les 40 millions d'euros pour passer la DNCG

C'est l'heure de vérité pour les Girondins de Bordeaux. Ce mercredi, le club a rendez-vous devant la DNCG en fin de matinée. Contrairement à la saison dernière, les Marine et Blanc espèrent obtenir le feu vert du gendarme financier du football français dès ce premier passage afin de repartir pour une saison de Ligue 2 sur les terrains.

Pour ça, les Girondins doivent avancer 40 millions d'euros devant l'instance, ce qui représente le budget prévisionnel du club pour la saison prochaine. Sans cet argent sur le compte courant du club, la DNCG pourrait de nouveau rétrograder administrativement le club au scapulaire.

Un prêt d'actionnaire en son nom propre

Selon les informations de France Bleu Gironde, Gérard Lopez devrait couvrir lui-même cette somme via un prêt d'actionnaire comme le font très régulièrement les clubs. Il n'y aura pas de nouvel investisseur et pas de ventes de joueurs d'ici le passage à 11h comme cela est prévu depuis plusieurs semaines. Pour la seconde option, c'est un choix du propriétaire et président des Girondins de ne pas brader à tout prix certains joueurs mais plutôt de mettre les 40 millions d'euros pour obtenir ensuite les meilleures offres possibles d'ici la fin du mercato. Ce prêt d'actionnaire représenterait près de 5% de sa fortune personnelle en 2023.

Une dette réduite à 5 millions d'euros et un nouveau report

Les Girondins se présenteront aussi devant la DNCG avec une dette de nouveau réduite de quelques millions d'euros grâce au versement du transfert d'Emiliano Sala (7.2 millions d'euros) dans les prochains jours par le FC Nantes. Là aussi, le club aura un document officiel des Canaris dans son dossier. Selon nos informations, la dette financière du club va donc être réduite à 5 millions d'euros. Par ailleurs, les dirigeants qui devaient au départ rembourser les dettes restantes à Fortress en deux fois lors de la saison prochaine, ont réussi à obtenir un nouveau report à la saison 2024-2025 après une négociation avec le fonds d'investissement américain, ex-propriétaire du club.

Au niveau des charges, les Marine et Blanc ont également obtenu un report du loyer du stade et même son lissage sur plusieurs années comme l'indique Sud Ouest. En ce qui concerne le dossier Vladimir Petkovic, l'ancien entraîneur du club, qui réclame près de 13 millions d'euros de dommages et intérêts après son licenciement en février 2022, la DNCG ne demanderait pas sa provision. Pour le moment, le club n'a pas réussi à trouver un accord avec le coach suisse malgré des négociations intenses ces dernières semaines mais évalue le possible chèque à signer à celui-ci à 4 millions d'euros.

20 à 25 millions d'euros de ventes cet été

Pour retrouver une partie de ces 40 millions d'euros, Gérard Lopez compte évidemment sur le mercato estival. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois espère vendre entre 20 à 25 millions d'euros de joueurs cet été grâce notamment à ses plus grosses valeurs marchandes (Bokele, Bakwa, Mwanga ou encore Gregersen). Tous ne devraient pas partir à part si c'est leur volonté.

Le propriétaire et président des Girondins compte aussi continuer la restructuration du club. Comme révélé par France Bleu Gironde il y a deux semaines, la masse salariale va passer de 11 à 8 millions d'euros sur la prochaine saison. La résiliation de contrat de Fransergio ce mardi en est le premier exemple. Enfin, le club n'est pas à l'abri non plus d'un nouveau plan social mais à ce stade, aucune décision définitive n'a été prise.