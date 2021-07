Dans quelques heures, Gérard Lopez sera officiellement le nouveau propriétaire et président des Girondins de Bordeaux, après avoir été celui de Lille entre 2017 et 2020. Au Losc, il a laissé un souvenir mitigé.

Girondins de Bordeaux - Gérard Lopez vu de Lille : "On a été champion mais on a frôlé 2 fois la disparition"

L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez s'est fait connaître en Ligue 1 en reprenant les rênes du club de Lille en 2017, avant de partir fin 2020 laissant une dette de 120 millions d'euros. Fiasco financier mais réussite sportive puisque le Losc a été sacré champion de France 2021. Un titre qui doit être mis à son actif, estime Patrick Robert, le président de l'Association du Losc.

"Chagriné de voir les jeunes mis de côté"

Il attribue des bons et des mauvais points à Gérard Lopez. "Finalement sur les 4 ans, on a frôlé deux fois la disparition. Maintenant, il nous a permis de gagner un titre de champion de France, de donner aux supporters, des saisons sympas avec l'Europe au bout. De ce côté là, c'est positif. Pour ce qui est de la façon de fonctionner, financièrement, je ne veux pas me lancer sur ce terrain. Ce n'est pas le mien. Je suis simplement heureux, de revenir à des fondamentaux comme la formation, qu'on avait laissé tomber parce que ce n'était pas le modèle retenu. Moi, ça m'a quand même chagriné de voir que nos jeunes avaient un plafond de verre au dessus d'eux, parce que des gamins arrivaient des quatre coins du monde. Aujourd'hui, on revient aux fondamentaux avec de vieux collaborateurs qui avaient quitté le club du temps de Gérard Lopez."

"Un président charmant mais épisodique"

Sur le plan humain, Patrick Robert en garde "un excellent souvenir. ça nous arrive de nous appeler encore d'ailleurs. C'est quelqu'un d'assez séducteur et d'agréable à vivre et à côtoyer. Le seul regret, c'est qu'on se voyait quand même très rarement en dehors des matches. Parce qu'il vit à Londres, qu'il est souvent aux Etats-Unis ou au Moyen-Orient pour ses affaires. C'était un président charmant et épisodique". Un président qui a marqué une rupture dans la stratégie du club, ajoute le président de l'association du Losc. "Gérard Lopez est arrivé avec des idées bien arrêtées et qui n'étaient pas celle d'avant avec Michel Seydoux notamment. Rétrospectivement, la réussite a été assez considérable avec ce titre de champion, sans oublier, le pendant négatif de la dégradation de la situation financière. Ce n'est pas ce que les supporters retiennent. Ils regrettent Gérard Lopez, parce qu'ils craignent que la rigueur de mise aujourd'hui au club, ne débouche sur une régression sportive".

Gérard Lopez deviendra officiellement le nouveau propriétaire et président des Girondins de Bordeaux ce vendredi 23 juillet. Il s'exprimera en fin de journée.