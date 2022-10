Girondins de Bordeaux : Gérard Lopez crée le comité 1881 avec Rohr, Jussie ou encore Obraniak

"C'est la première fois que je fais ça, je prends un risque" ! Dans les couloirs du château du Haillan, Gérard Lopez ne s'en cache pas auprès de ses proches : revoir et ouvrir d'une certaine manière, la gouvernance du club, n'est pas dans ses habitudes. Comme tout patron qui se respecte, déléguer, ce n'est pas trop son truc. Le propriétaire et président des Girondins de Bordeaux aime bien tout maîtriser. D'ailleurs, ces derniers mois, il a vite mis fin à l'hypothétique nomination d'un vice-président pour gérer le club au quotidien. "Le patron, c'est celui qui met l'argent, point barre !", répète souvent son entourage.

Pour un ancrage territorial plus fort que par le passé

Mais cela ne l'empêche pas d'entendre et parfois d'écouter les critiques. Et la saison dernière, elles furent nombreuses sur sa gestion des Marine et Blanc. En particulier, son absence au quotidien et le manque d'incarnation au sein du club. Il y a partiellement répondu en ce début de saison en étant présent à chaque rencontre à domicile et pour certaines à l'extérieur comme au Paris FC. Mais l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a décidé d'aller plus loin. Selon France Bleu Gironde, Gérard Lopez s'apprête à créer le comité 1881. Un comité de représentation pour incarner le club et aussi consultatif sur certains sujets. "L'objectif est d'avoir un ancrage historique et territorial plus fort que par le passé", explique le club.

Des anciens joueurs et joueuses pour intervenir jusqu'au centre de formation

Deux types de membres vont composer ce comité 1881 : d'anciens joueurs et des personnalités locales. Les Girondins ont décidé notamment de faire appel à un joueur par décennie. Voici la liste des joueurs : Christian Montes, Jean Gallice, Gernot Rohr, Jussie, Ludovic Obraniak et Sophie Istillart. Ils iront régulièrement à la rencontre des joueurs du centre de formation et ils échangeront avec chaque joueur à son arrivée au club. Ils se réuniront aussi six fois dans l'année pour réfléchir et aider le club à améliorer son ancrage historique.

De leur côté, les personnalités locales continueront à tisser les liens du club avec son territoire. On retrouve Arielle Piazza (ancienne adjointe aux Sports à la mairie de Bordeaux), Arnaud De Carli (membre du club Scapulaire), Andréa Kiss (maire du Haillan), Bruno Fievet (supporter et investisseur qui avait un projet pour racheter les Girondins) et Guy Cotret (membre du conseil d'Administration).