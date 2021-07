Girondins de Bordeaux : Gérard Lopez est "optimiste" après le passage devant la DNCG

Le couperet tombe demain mais, ce lundi, Gérard Lopez se dit confiant après son passage devant la DNCG. Pour la deuxième fois, les Girondins de Bordeaux sont auditionnés par le gendarme financier du football français afin de valider le dossier de reprise du club et pour empêcher la relégation administrative prononcée le mois dernier. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a évoqué "un bon dossier" à nos confrères de l'AFP sur place. Le repreneur des Girondins poursuit : "C'était une réunion typique de travail, on a présenté notre dossier on attendra maintenant le résultat, c'était un bon échange", a-t-il déclaré à la sortie des locaux de la LFP (Ligue de football professionnel) après une heure et demie d'audition.

Maintenant, la DNCG va décider de maintenir le club en Ligue 1 ou de le rétrograder définitivement en Ligue 2. Dans ce cas, Gérard Lopez partirait car il a signé une "clause Ligue 2". Le club serait sans repreneur et il descendrait en National 3. Dans tous les cas, il n'a pas dévoilé les grandes lignes de son projet devant la presse : "On attendra la réponse et on en parlera après. On sait qu'on a un bon dossier mais je ne vais pas commencer à parler de ce que va dire la DNCG", a conclu Gérard Lopez.

Le tribunal de commerce ce vendredi

Si la DNCG maintien le club et que Gérard Lopez reste aux manettes, le "closing" - la vente du club - sera définitivement acté par le tribunal de commerce. L'homme d'affaires s'y rendra ce vendredi 16 juillet et la décision rendra son verdict le mardi 20 juillet. À ce moment-là, Gérard Lopez deviendrait officiellement le propriétaire des Girondins de Bordeaux le lendemain.