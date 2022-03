Girondins de Bordeaux : Gérard Lopez vous répond en direct sur France Bleu

Les Girondins de Bordeaux sont dos au mur ! Plus mauvaise défense d'Europe avec 65 buts encaissés en 27 matches, dernier du classement d'un championnat de France où 5 équipes se tiennent encore en 3 points, et c'est bien la seule lueur d'espoir pour les supporters des Marine et Blanc, le spectre de la Ligue 2 semble se rapprocher de plus en plus, a fortiori depuis la défaite contre Troyes dimanche dernier. Dans ce contexte Gérard Lopez vient à France Bleu Gironde en direct jeudi de 18h00 à 19h00 pour répondre à Yvan Plantey et Yon Ecenarro mais aussi pour dialoguer avec vous. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 05 56 19 10 10 pour vous inscrire et poser vos questions au Président des Girondins de Bordeaux.