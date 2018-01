Quel est l'état d'esprit avant ce premier match de la phase retour ?

Jocelyn Gourvennec : Quand on est joueur professionnel, quand on est dans un staff, le devoir c'est de bien se préparer et de bien travailler pour que, sur les matches, ça prenne forme et qu'on soit compétitif. On n'est pas suffisamment compétitif depuis un moment. On a tous conscience de l'importance de ce début de poule retour. On a un premier match en Ligue 1, le premier d'une série de 19 pour faire nettement mieux que ce qu'on a fait avant Noël.

C'est un nouveau championnat qui commence ?

Quand il y a eu une mauvaise période, la coupure est souvent souvent salvatrice. On a pu le constater. Il y a plus de peps, le groupe est plus vivant. Mais ce n'est pas suffisant, on l'a vu. Il faut basculer dans la compétition et c'est cet esprit de compétition qui nous manque encore un peu. Il va falloir qu'on traduise tout ça dès Troyes.

L'élimination en coupe de France est-elle venue perturber tout ça ?

Le scénario a été difficile à vivre. Mais c'est une autre compétition, la Ligue 1 c'est notre quotidien. L'effectif a bien répondu cette semaine. Il faut qu'à Troyes on montre de bonnes dispositions avec une équipe, je l'espère, à nouveau conquérante.

Tout le monde a-t-il conscience de la situation ?

L'insouciance de la jeunesse est une force quand on fait du sport de haut niveau parce qu'on n'a pas peur de grand chose et qu'on est spontané. En revanche dans des situations plus difficiles, il faut avoir conscience des choses. Le manque de maturité ne fait pas toujours prendre conscience de ces choses là et c'est pour cela qu'on veut améliorer l'équipe.

Aujourd'hui vous êtes dans la survie ?

On a envie d'inverser la tendance. Il y a eu trop de faits défavorables depuis de longues semaines. Aujourd'hui la situation est une situation d'urgence par rapport au classement. Après, ça veut dire aussi garder son sang-froid. C'est nécessaire mais ce ne sera pas suffisant, il faudra qu'on soit beaucoup plus juste dans le jeu.

Certaines de vos déclarations après le match de Granville ont déplu aux supporters. C'est difficile de dire des choses positives après une défaite ?

Ça fait de longues semaines que je ne lis ni n'écoute plus rien. Ça ne sert à rien, je me focalise sur mon métier et sur les choses à faire. Guy Novès en a parlé récemment, un entraîneur doit prendre un peu de recul et analyser de manière lucide, non pas le résultat mais le contenu. Bien sûr, le résultat est fondamental et une élimination est un échec. Moi j'essaie de rester lucide et il est évident qu'il faut aussi mettre en avant les choses qui ont bien fonctionné. Je n'ai pas à commenter non plus avec les médias tout ce que je peux avoir à dire à mes joueurs. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir d'un vestiaire, d'autres qu'on peut dire à l'extérieur. Quand il y a des choses à dire entre quatre murs, dans un vestiaire ou dans mon bureau, je suis toujours très franc et je ne ménage personne. Je ne mens pas et je pense faire les analyses en mon âme et conscience, en étant franc.

Six défaites de rang, une série que Jocelyn Gourvennec doit stopper au plus vite. © Maxppp - Maxppp

Dans ce genre de situation, comment fait-on abstraction de sa situation personnelle ?

Moi je suis toujours dans ma mission, je n'ai pas d'états d'âme par rapport à ça. Je n'ignore pas la sitation évidemment. Je travaille pour le club, je ne change pas mes habitudes par rapport à ce qui se passe autour. Il faut surtout avancer, prendre des décisions, pour tout. Je travaille sur la durée, le reste...

Avez-vous reçu un ultimatum ?

Je n'ai pas reçu un ultimatum. Vous vous faites le relais de mécontentement. On l'entend et c'est quelque chose de logique. Mais je reçois aussi énormément de messages de soutien, de toutes parts. La difficulté dans ces moments là, c'est de garder l'axe de travail, ne pas faire la girouette. Et c'est ce que je m'attache à faire.

Je me suis fait couper la tête trois fois quand j'étais joueur. Ça ne fait pas plaisir mais je suis toujours revenu. Personne n'a de trajectoire linéaire. Dans tous les métiers il faut se battre.

Comment ne pas sentir seul quand on traverse une pareille zone de turbulences ?

Ce qui est fondamental c'est d'avoir un staff uni et ça on l'a. Après, ça fait partie du rôle de coach de subir ce genre de choses quand ça ne fonctionne pas. Je ne me plains pas de ça. Tout part du terrain et tout revient toujours au terrain. Il n'y a que ça qui compte. Moi je mets mon énergie là dessus et je ne veux pas commenter le reste.

C'est plus difficile dans votre situation comptable de faire les choix ?

Forcément. Quand il n'y a pas de dynamique...On donne sa chance à un joueur qui ne la saisit pas, et le match d'après il faut partir sur autre chose. Mais la formule, je vais la trouver.

En dix ans, vous n'avez jamais été licencié, chose plutôt rare dans ce milieu ?

Certainement mais ça ne fait que dix ans que j'entraîne. Je ne pense pas à ça. Ce sont des choses que j'ai connues. Je me suis fait couper la tête trois fois quand j'étais joueur. Ça ne fait pas plaisir mais je suis toujours revenu. Personne n'a de trajectoire linéaire. Dans tous les métiers il faut se battre. J'ai toujours pensé que quand ça fonctionne il faut rester très humble parce que les choses évoluent vite. A l'inverse, quand c'est difficile, il faut rester digne, ne pas se cacher ni culpabiliser. Moi je sais ce que je fais comme travail avec mon staff. Il faut que ça s'améliore, il faut qu'on soit mieux, c'est évident. Mais je ne lâche pas là dessus et c'est ça qui compte.