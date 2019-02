Girondins de Bordeaux : Guingamp, pour aller de l'avant

Bordeaux, France

Deuxième match d'une série de trois, en 8 jours, pour les Girondins de Bordeaux. La victoire laborieuse face à Toulouse, ce dimanche, a fait du bien au moral d'une équipe qui restait sur 4 défaites de rang toutes compétitions confondues. A présent, le groupe bordelais veut "enchaîner." Le mot est répété par les joueurs comme le coach. La réception de Guingamp, lanterne rouge du championnat, en match en retard de la 23e journée, est l'occasion rêvée pour reprendre le bon wagon.

Les trois points avant le jeu

"Peu importe la manière pour l'instant, il faut gagner." Après un morne mois de janvier durant lequel les Girondins de Bordeaux ont semblé traîner des crampons, et ont enchaîné les défaites au point de se miner le moral, l'entraîneur Eric Bedouet veut voir des résultats, avant de voir un contenu séduisant. "Chaque chose en son temps. C'est comme quand quelqu'un revient de blessure (...) ce n'est pas simple, il faut retrouver tous ses repères, ça ne se trouve pas en deux jours."

Pour l'instant, on ne joue pas serein - Eric Bedouet

Avec le derby de la Garonne arraché face à Toulouse grâce à l'inusable Jimmy Briand (33 ans), Bordeaux s'est un peu rassuré. 9 points derrière Marseille, 4e de la Ligue 1 avant les matchs de ce mercredi, et 11 points devant le barragiste Dijon, les Girondins veulent enchaîner pour rester dans le bon wagon, plutôt que se faire peur en regardant dans le rétroviseur. "Pour l'instant, on ne joue pas serein" reconnaît Eric Bedouet. "Il faut quand même calculer, à un moment donné..."

Eric Bedouet : "Peu importe la manière, il faut prendre des points" Copier

Pas question pour l'entraîneur de mettre sous pression un effectif jeune, qui a besoin de confiance. Au coup d'envoi face à Toulouse, la moyenne d'âge n'atteignait pas 24 ans. Seuls deux trentenaires se trouvaient dans l'effectif : Benoît Costil et Jimmy Briand. "Le résultat [face à Toulouse] nous donne de la confiance" admet Sergi Palencia, le latéral droit de 22 ans, prêté par le Barça. "On est jeunes, mais on a des joueurs de caractère. On a démontré que l'état d'esprit était bon."

On ne peut pas regarder en bas, on doit regarder en haut - Sergi Palencia

Reste à travailler et progresser ensemble, notamment avec les jeunes recrues hivernales Josh Maja et Yacine Adli. Tout en se reposant sur les cadres, comme Jimmy Briand. Sergi Palencia, lucide sur la performance face à Toulouse, reconnaît que l'équipe n'a pas toujours suivi lorsque l'attaquant tentait de monter. "Inconsciemment, on a reculé (...) si lui le sent, il faut y aller." Confiant, Sergi Palencia refuse de penser à la zone rouge : "On ne peut pas regarder en bas, on doit regarder en haut."

Sergi Palencia : "On lutte jusqu'au bout" Copier

Yann Karamoh de retour dans le groupe

Mis à pied, puis réintégré à l'entraînement mais pas dans le groupe face à Toulouse, Yann Karamoh a été "marqué" par cet épisode, selon Eric Bedouet. Visiblement en forme et plaisantant avec ses coéquipiers à l'entraînement ce lundi, Yann Karamoh est de retour dans l'effectif pour affronter Guingamp.

Un groupe de 19 joueurs pour #FCGBEAG



🔴 Choix de l'entraîneur : J. Prior, O. Mandanda, T. Cissokho, L. Dumai, A. Lottin, Y. Benrahou, Z. Youssouf, I. Diarra, M. Nilor.



🔴 Reprise / Soins : Pablo, Y. Sankharé.



🔴 Suspendu : S. Kalu. pic.twitter.com/Ik3GQs7tFn — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 19, 2019

Sur le banc de l'En-Avant, un visage bien connu des Bordelais sera de retour au Matmut Atlantique : Jocelyn Gourvennec, ancien entraîneur des Girondins, débarqué au début de l'année 2018 après une série de mauvais résultats. Autres retrouvailles, celles entre Jimmy Briand et ses anciens coéquipiers guingampais, qu'il n'avait pas quittés dans les meilleures des conditions.