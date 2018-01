Deux jours après sa nomination, le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux a été présenté à la presse ce lundi après-midi. Il succède à Jocelyn Gourvennec, limogé la semaine dernière après avoir concédé une nouvelle défaite contre Caen.

"Vraiment je suis très content, parce que c'est vraiment un grand club", a expliqué Gustavo Poyet. "C'est vraiment spécial pour moi d'avoir la possibilité de travailler ici" aux Girondins de Bordeaux, a-t-il assuré.

Objectif : "gagner des matches"

L’Uruguayen a promis des victoires et du beau jeu. Ancien entraîneur de Sunderland et de l'AEK Athènes Gustavo Poyet s'est engagé samedi pour un an et demi avec les Girondins de Bordeaux, avec pour mission de maintenir le club dans l'élite. Son objectif est de "gagner des matches". "Il faut trouver la forme de gagner des matches".

Gustavo Poyet : "Il faut changer des choses, doucement, mais je pense que ça va marcher" Copier

Pour cela, Gustavo Poyet envisage d'opérer des changements, en douceur. "Il faut changer des choses, doucement, mais je pense que ça va marcher". "Les prochaines 2/3 semaines vont être difficiles pour les joueurs avec beaucoup d'informations". "Il y a forcément une période de transition. C'est difficile de tout changer tout de suite".

Il a notamment dit vouloir s'appuyer sur les jeunes. "Il y a quelque chose que les jeunes peuvent te donner qui est plus difficile chez les plus de 30 ans."

"La meilleure manière de répondre aux supporters c'est de gagner des matches"

Selon Gustavo Poyet, il est "normal" que les supporters des Girondins attendent beaucoup du nouvel entraîneur, après la série de défaites. Selon lui, "la meilleure manière de leur répondre c'est de gagner des matches".

Même son de cloche pour le président des Girondins de Bordeaux Stéphane Martin : "Il y a une urgence, c'est de se sortir de la tête le risque de descendre. C'est difficile de donner de la qualité quand on a ce risque en tête, c'est plus facile d'exprimer son talent quand on n'a pas la peur de subir une énième défaite."

Un attaquant recruté avant la fin du mercato

Stéphane Martin a par ailleurs confirmé qu'il voulait recruter un attaquant d'ici fin janvier. Il a dit s'être mis d'accord avec Gustavo Poyet sur les candidats potentiels.

Victorieux à Nantes 1-0 samedi dernier après une longue série de match sans victoire, les Girondins sont 12e au classement de la Ligue 1. Ils reçoivent le 2e du championnat, Lyon, dimanche au Matmut Atlantique.