En marge de la victoire contre Marioupol jeudi soir (2-1), l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Gustavo Poyet a violemment remis en cause ses dirigeants, et brandi la menace d'une démission. Il n'a pas supporté le départ de Gaëtan Laborde, pour lequel il n'aurait pas été consulté.

Bordeaux, France

Scène surréaliste ce jeudi soir dans les travées du Matmut Atlantique. Lorsque Gustavo Poyet arrive pour la conférence de presse d'après-match, tout le monde pense qu'il va se réjouir de la qualification des Girondins. Sauf qu'un journaliste l'interroge :

Ce que le club a fait est une honte

Journalistes : Etes-vous contents de la qualification ?

Gustavo Poyet : Non. Aujourd'hui c'est mon plus mauvais jour dans ce club. Ce que le club a fait aujourd'hui avec Gaëtan Laborde (vendu à Montpellier, NDLR) est une honte. Et je pense qu'il faut s'arrêter là. J'ai demandé au club qu'il ne parte pas avant qu'on recrute un attaquant, et ils ne m'ont pas écouté. On est arrivé à l'hôtel aujourd'hui (jeudi) à 11h45, Laborde n'était pas là. On l'appelle, il était à Montpellier. Personne ne nous a rien dit. Alors je vais parler avec mon agent demain (vendredi), et je vais prendre une décision. Je ne sais pas si ça va finir (sic).

Vous n'avez plus envie de continuer ?

Non, je n'aime pas ça. C'est une honte ce que le club a fait, contre moi, contre les joueurs, contre les supporters. Je ne peux pas accepter ça. J'ai besoin d'une explication du club, du propriétaire et du président.

Gustavo Poyet s'agace alors contre un journaliste de Sud Ouest qui affirme qu'une source lui a confirmé que l'entraîneur uruguayen était au courant du départ de Laborde, ce qui sera confirmé par le président Stéphane Martin en zone mixte (lire ci-dessous).

Poyet à un journaliste : Vous n'avez pas les cojones de dire la vérité

Gustavo Poyet : Moi j'ai un texto du club [qui semble au bord des larmes] qui me dit que Laborde ne partira pas tant qu'on aura pas recruté un attaquant.

Il poursuit : [Aux journalistes]"Je m'en fous de ce que les dirigeants bordelais vous disent. Vous n'avez pas les cojones (sic) de dire la vérité. [...] Moi je sais qui parle aux journalistes. Parce que dans L'Equipe et dans Sud Ouest, il y a deux semaines, vous avez donné une information, que seulement trois personnes connaissent, dont moi. Et les deux autres, je les connais bien. Je sais bien qui parle dans mon dos. On est arrivés à un moment où il faut faire attention. Je demande du respect et du professionnalisme. S'il n'y en a pas, peut-être que c'est fini."

Une soirée où Gustavo Poyet aura aussi sèchement recadré l'attachée de presse du club, qui voulait interrompre la conférence de presse. "C'est moi qui décide si c'est fini. Pas toi".

Martin tente de calmer le jeu

Devant le feu qui commençait à prendre, et des journalistes médusés le président Stéphane Martin est venu prendre la parole en zone mixte.

Le président des #Girondins, Stephane Martin :

"Je comprends mal ce coup de sang. Poyet était au courant mercredi après midi du départ de Laborde. Il veut démissionner ? Chacun est libre, peut être qu'il a déjà pris sa décision. On verra demain".#FBsport#bordeaux — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) August 16, 2018

"Je n'ai pas encore pris connaissance de son interview. Mais 'il a envie de démissionner on discutera avec lui, chacun est libre de son job". Avant d'assurer : "Gustavo Poyet était au courant du départ de Gaëtan Laborde [...] mercredi après midi. Je ne sais pas tellement quel est son but, je comprends mal ce coup de sang. On verra demain [vendredi] les décisions qu'il faut prendre, mais peut être que lui les a déjà prises".

Ce vendredi, une conférence de presse d'avant-match classique était prévue, après l'entraînement de 9h30, à l'avant-veille de Toulouse-Bordeaux, en Ligue 1, dimanche. On voit mal, à présent, comment Gustavo Poyet pourrait toujours être sur le banc bordelais, après une telle remise en cause de ses dirigeants. Des décisions seront-elles prises dès cette nuit ? Gustavo Poyet se présentera-t-il devant la presse. En tout cas, dans une telle cacophonie, où l'on peine à savoir qui dit la vérité, la journée de vendredi sera capitale pour la saison, et l'avenir à plus long terme du club.