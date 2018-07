L'entraîneur des girondins n'est pas content, et il l'a dit clairement ce mardi. Gustavo Poyet a repris ses entrainements depuis le 29 juin avec un premier match en ligue europa à préparer pour le 26 juillet. Pour le technicien uruguayen cette période estivale est capitale dans la préparation

Si tu fais les choses bien l'été, c'est plus facile, et nous on a rien fait.