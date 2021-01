Girondins de Bordeaux : Hatem Ben Arfa de retour pour affronter Angers

Les Girondins de Bordeaux doivent confirmer leur bonne série (deux victoires et un match nul en 2021) ce dimanche face à Angers pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Au classement les équipes sont aux coudes à coudes car les Marine et Blanc sont 9e et Angers 8e. Un petit point, seulement, les sépare. Mais les Girondins pourront compter sur le retour de blessure de leur meneur de jeu et maître à jouer, Hatem Ben Arfa. En revanche, ils perdent la pierre angulaire de leur milieu, la sentinelle brésilienne Otavio, victime d'une rupture totale du tendon d'achille.

à lire aussi Girondins de Bordeaux : rupture du tendon d'Achille pour Otavio

Les Angevins n’ont concédé qu’une seule défaite sur leurs huit derniers matchs à l’extérieur et c’était contre Monaco. Angers crée régulièrement la surprise comme à Lille début janvier et cette victoire 2-1. C’est aussi une équipe qui a joué quatre derniers matchs très compliqués contre Paris, Monaco (deux défaites) et contre Marseille et enfin Lille (deux victoires). Les hommes de Stéphane Moulin ont dû mettre énormément d’intensité dans chacun de leurs matchs.

Pour Bordeaux, c’est peut-être le pire moment pour les affronter et subir ce pressing, sans Otavio, l’indispensable guerrier de l’entre-jeu bordelais. Le milieu défensif ne rejouera pas cette saison et pour ce dimanche, Bordeaux n’a pas d’équivalent dans son effectif.