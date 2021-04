Girondins de Bordeaux : "Il faut amener un électrochoc" selon Gernot Rohr, l'ancien joueur et entraîneur

"Il faut amener un électrochoc et il faut une équipe vraiment combative et solidaire". Voilà le remède proposé par Gernot Rohr, ce lundi. L'ancien joueur (1977-1989) et entraîneur (1990-1992 et 1996) des Girondins de Bordeaux était l'invité de France Bleu Gironde, au lendemain d'une défaite (0-3) au Matmut Atlantique contre Monaco. Une défaite qui fait perdre une place au classement aux Girondins, 16e avec seulement cinq points d'avance sur Nîmes, 18e et barragiste.

Réécouter l'interview de Gernot Rohr, ce lundi matin. Copier

Pour autant, le discours n'est pas alarmiste du côté de Jean-Louis Gasset qui dit avoir vu des joueurs "combatifs" dimanche, ce qui laisse Gernot Rohr sceptique. "J'entends ce discours depuis un moment déjà, 'on n'a pas lâché, on a réagi'. Mais ce qu'on voit, c'est que les résultats sont toujours aussi catastrophiques et que vous prenez trois-quatre buts... C'est quand même difficile de dire toujours la même chose". L'actuel sélectionneur du Nigéria, où évolue le joueur des Girondins Samuel Kalu a entendu parler d'un vestiaire divisé, "des garçons qui ne s'entendent pas, d'après ce qu'on m'a dit. Et puis, il y a toute une ambiance malheureusement, avec les supporters, avec la direction. C'est très difficile pour tout le monde de travailler efficacement".

Jean Louis Gasset paraît lui aussi un peu perdu

Dans ce contexte, avec encore cinq matchs à jouer, dont deux contre des concurrents directs, à Lorient, dimanche, et Nantes, le week-end du 9 mai, Bordeaux s'en sort bien "parce que les autres n'ont pas gagné non plus, souligne Gernot Rohr. Aucune équipe de derrière n'a remporté son match, c'est encore chanceux. Il faut quatre points, parce qu'avec 40 points, vous allez vous en sortir. Quatre points, en cinq matchs, ça doit être tout à fait possible, à commencer par le match à Lorient".

Jean-Louis Gasset "paraît lui aussi un peu perdu malheureusement dans cette situation", selon Gernot Rohr. © AFP - PHILIPPE DESMAZES

Selon Gernot Rohr, l'entraîneur Jean Louis Gasset "paraît lui aussi un peu perdu malheureusement dans cette situation. Il a dû essayer déjà plein de choses, il a quand même de l'expérience".

Si c'est pour aider les Girondins, je serai toujours disponible

Une expérience que possède Gernot Rohr, qui se dit même prêt à la mettre à la disposition des Girondins. "J'ai toujours été l'homme du club, dit-il. Actuellement, je suis sous contrat avec le Nigeria. Mais si c'est pour aider les Girondins, je serai toujours disponible". Il faut dire que Rohr a sauvé les Girondins de la descente il y a 25 ans, en 1995/1996, lorsque Bordeaux avait fini 16e de D1. Mais en parallèle, ses joueurs atteignaient la finale de la Coupe de l'UEFA, battus par le Bayern Munich avec Bixente Lizarazu, Zinedine Zidane et Christophe Dugarry.

"À l'époque c'était un peu différent. On avait une équipe de jeunes joueurs, souvent issus de la région, qu'on avait formés nous-mêmes. On a réussi à se maintenir grâce à la solidarité, grâce aussi à un état d'esprit qui était vraiment exemplaire". Cette saison, "descendre en Ligue 2, ça serait vraiment catastrophique", juge Rohr. "Parce que je ne vois pas comment on pourrait s'appuyer sur les mêmes valeurs qu'à l'époque".