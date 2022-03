Girondins de Bordeaux : Il n'est pas trop tard pour se maintenir - Alain Giresse

Un coach plus en phase avec le club

Dans 100%Girondins, Alain Giresse a évoqué l’arrivée de David Guion aux Girondins de Bordeaux. Pour l’ancien milieu de l’équipe de France et des Marine et Blanc, David Guion arrive certes dans une période très compliquée mais est plus à même de prendre en compte la situation actuelle des Girondins de Bordeaux. Pour Alain Giresse, il y a sans doute eu une dissonance entre l’ambition des dirigeants, l’effectif et l’ex-entraineur Vladimir Petkovic

Je pense qu'on était parti en début de saison avec des ambitions de faire un très bon championnat alors que compte tenu du passif sportif de la saison dernière, des possibilités de recrutement, il fallait d'abord se dire que ce n'est pas déshonorant que de jouer le maintien compte tenu de la situation actuelle de notre club. On est parti certainement avec des ambitions dans le jeu que, malheureusement, Petkovic n'a pas mettre en application avec son effectif – Alain Giresse

Il n’est pas trop tard pour espérer le maintien.

Pour le plus capé des marine et blanc l’une des grandes qualités de David Guion est de connaître la première division et de savoir ce que veut dire lutter pour le maintien. Et si Bordeaux ne gagne pas encore, au moins Bordeaux ne perd plus et Alain Giresse veut retenir cet aspect positif depuis la nomination de David Guion.

Ces deux matchs là, sans défaite, ce sont peut-être les prémices de quelque chose qui peut à nouveau se remettre en place. Il n'est pas trop tard pour que ça puisse nous donner un espoir de maintien – Alain Giresse

Que les dieux du football puissent entendre celui qui a disputé 592 matchs sous les couleurs bordelaises et qui reste le meilleur buteur de l'histoire des Girondins de Bordeaux (182 buts) sans oublier sa place de deuxième au ballon d’or 1982 derrière Paolo Rossi.