Girondins de Bordeaux : il y a 31 ans, les procédures judiciaires et la relégation administrative

Ce mercredi 11 mai est un jour décisif dans l'Histoire des Girondins de Bordeaux. Nice reçoit Saint-Étienne, à 19h, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Si Saint-Etienne, barragiste, l'emporte, le sort des Girondins sera scellé : ils descendront en Ligue 2, après 31 années consécutives dans l'élite. Retour en 1991, année de la relégation administrative pour le club, sur fond de procédures judiciaires.

1991 : l'année du pire

Après des années 80 marquées par la gloire, pendant lesquelles les Girondins ont remporté trois titres de Champion, deux Coupes de France et deux demi-finales de Coupe d'Europe, les années 90 s'annoncent tout autres. Les soucis arrivent dès 1989 avec les révélations de gestion douteuse des finances des Girondins. L'année suivante, le parquet de Bordeaux ouvre une information judiciaire contre Claude Bez, le président, pour faux et usage de faux, recel et abus de confiance. Quelques mois plus tard, il est inculpé pour escroquerie, abus de confiance, complicité de faux et recel d'abus de biens sociaux.

Au 30 juin 1990, le déficit comptable du club s'élève à 242 millions de francs. Quelques mois après, Jean-Pierre Derose, vice-président de la chambre de commerce de Bordeaux et médiateur dans la crise des Girondins, assure avoir trouvé des partenaires pour sauver le club et promet de présenter son plan de sauvetage rapidement. S'il y parvient après de longs mois à sauver le club de la liquidation judiciaire, le maintien en première division est loin d'être assuré. Malgré leur 10e place au classement et le soutien sans faille du maire Chaban-Delmas, qui fait notamment adopter, en mars 91, une subvention de 8,3 millions d'euros pour les Girondins, le club est relégué quelques mois plus tard, en juillet.

Après avoir été poussé à démissionner, Claude Bez est finalement condamné pour escroquerie en 1994. Il avait déjà été incarcéré, en 1992, tout comme l'entraîneur des Girondins d'alors, Didier Couécou, pour avoir détourné 45 millions de francs des caisses du club, via un système de "vraies fausses factures". Une chute dans laquelle est à demi-entrainé le maire de Bordeaux : dans un article daté du 29 novembre 1990, le journal l'Express explique que Jacques Chaban-Delmas "va recevoir un rapport accablant de la cour régionale des comptes sur ses négligences. Au risque de se retrouver comptable de fait des Girondins en tant que président d'honneur et principal bailleur de fonds du club".

1992 : retour en première division

Pour la saison 1991-1992, le club est géré par Jean-Didier Lange et Alain Afflelou qui se lancent le pari d'une remontée immédiate en première division. Pour entraîner l'équipe, légèrement remaniée, Gernot Rohr reprend le poste d'entraîneur occupé temporairement en 1990. Après une saison épique, marquée par le partage de la première place avec Strasbourg, le pari est tenu : les Girondins terminent la saison 91-92 sacrés champions de France de deuxième division.