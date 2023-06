Girondins de Bordeaux : "Il y a peu de présidents" comme Gérard Lopez, pour Arnaud de Carli du Club scapulaire

Gérard Lopez a donc mis l'argent, en prêtant ces fameux 40 millions d'euros nécessaires à boucler le budget des Girondins de Bordeaux pour la saison 2023/2024. Conséquence, le budget du club a été validé ce mercredi par la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion, qui a autorisé les Girondins à jouer en Ligue 2, au grand soulagement des supporters et des partenaires, dont fait partie Arnaud de Carli. Ce chef d'entreprise, vice-président du Club scapulaire, ce groupement de sociétés partenaires du club, estime qu'"il y a peu de présidents, en Ligue 1, Ligue 2 voire en Europe qui injectent 40 millions d'euros", dit-il ce jeudi sur France Bleu Gironde.

"Il y avait toujours une inquiétude", confesse-t-il, "mais notre président a toujours répondu présent financièrement a des moments critiques", juge-t-il, rappelant que "la DNCG est très à cheval sur certaines règles", elle qui a relégué Sochaux en National et Nancy en National 3.

"Du temps et de l'argent" pour recruter et vendre

Pour le mercato des Girondins, le passage en première instance de la DNCG, contrairement aux années précédentes, est en tout cas une bonne nouvelle, puisqu'il permet "d'avoir du temps et de l'argent", comme le dit Arnaud de Carli. "On a un directeur sportif, Admar Lopes, qui va avoir un peu plus de temps et ne va pas avoir le couperet que tout le monde attendait. Il aura plus la main pour négocier ce qui pourrait ramener une manne financière un peu supérieure", alors que des joueurs comme Dilane Bakwa, Junior Mwanga et Malcom Bokélé risquent d'être convoités.

Sans attendre, le club a avancé sur l'arrivée du capitaine de Sochaux Gaëtan Weissbeck, en ayant trouvé un accord de principe avec le milieu de terrain et son club actuel, Sochaux. "Ca va apporter de l'expérience, comme le fait que notre capitaine Yohan Barbet, reste", se réjouit Arnaud de Carli. "On a des bons joueurs, qui ont déjà joué cette année ensemble, on garde le même coach., je pense que c'est un énorme atout parce qu'il connaît les joueurs". Bref, pour lui, "on est armés", pour viser, à nouveau la montée en Ligue 1.