Girondins de Bordeaux : Inès Jaurena détaille les objectifs de la saison pour les féminines

Après la déception de l'élimination en Ligue des Champions, les Girondines de Bordeaux doivent se reconcentrer sur les échéances à venir en D1 Arkema avec la réception de Fleury, ce dimanche à 15h. Inès Jaurena était l'invitée, ce jeudi soir, de France Bleu Gironde dans l'émission 100% Girondins et elle est revenue sur la frustration de cette soirée européenne. "Hier soir en me couchant, je n’avais pas réalisé. Je me rends compte aujourd’hui : entre le moment où on égalise et celui où on est éliminé, il n'y a que quelques minutes", constate avec amertume la milieu de terrain.

On vise au moins la troisième place et la qualification pour la Ligue des Champions - Inès Jaurena, milieu de terrain

Inès Jaurena a fixé le cap pour cette saison afin de redresser la barre. Elle explique : "On vise au moins la troisième place et la qualification pour la Ligue des Champions." Une place qu'elles ont largement décrochée l'an passé et qui reste la meilleure saison dans l'élite. Son coach est plus mesuré car selon lui les moyens financiers manquent : "On ne pourra pas garder cette ambition. Financièrement, on ne peut pas. J'ai entraîné Lyon et Paris, c'est une autre planète. On va travailler et essayer de progresser tranquillement."