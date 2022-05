Girondins de Bordeaux : "j'ai commis des erreurs" avoue Lopez

Avant même le coup d'envoi du match à Brest qui a scellé la relégation des Girondins, son président a publié un long texte pour assumer sa responsabilité dans l'échec du projet qu'il porte depuis l'été dernier. Gérard Lopez appelle à la mobilisation pour "sauver le club".

"C’est pour moi un échec personnel, écrit-il, et j’en assume la responsabilité. Nous n’avons pas été à la hauteur". L'homme d'affaires évoque la "situation calamiteuse" dans laquelle était le club à son arrivée ainsi que "l'héritage de trop nombreuses saisons d'errements dans la gestion" et "la validation tardive du projet de reprise".

Sauver le club est et demeure mon objectif

Alors qu'il y a urgence à trouver des fonds pour obtenir le feu vert de la DNCG et pouvoir repartir en Ligue 2, Gérard Lopez assure qu'il est toujours l'homme de la situation et qu'il est soutenu par les actionnaires. "Il est de ma responsabilité, même dans les moments difficiles, de ne pas perdre de vue le cap que nous nous sommes fixés : sauver le club est et demeure mon objectif."

Un projet dont les contours ont été définis jeudi lors d'un conseil d'administration et qu'il présentera "plus en détail prochainement". Et qui passera par "des changements importants" annonce déjà le président-propriétaire.