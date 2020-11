Girondins de Bordeaux : "Je peux vous le signer, on sera au-dessus de nos objectifs", jure Ben Arfa

"Mais c'est une question bateau ça !", a pesté Hatem Ben Arfa à plusieurs reprises lors de la conférence d'avant-match, ce mercredi matin. Une façon aussi de montrer que son implication aux Girondins de Bordeaux ne se limite pas au terrain. Entre les ambitions du club, l'animation offensive et la spirale négative en championnat, le meneur de jeu bordelais n'a esquivé aucune question.

"C'est quoi cette question ? Vous mélangez tout"

Concernant les objectifs affichés par le club, à savoir finir dans le top huit de Ligue 1, Hatem Ben Arfa a montré beaucoup d'assurance. Selon lui, à la fin de la saison, les Girondins de Bordeaux seront "au-delà de [nos] objectifs, je peux vous le signer aujourd'hui." Le milieu bordelais assure que les Marine et Blanc n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière. "On est très serein" a-t-il martelé tout au long de la conférence.

Hatem Ben Arfa, aussi percutant sur le pré que devant un forêt de micros, est monté au créneau concernant le fait que "Bordeaux va lutter pour le maintien" cette saison. Ces propos avaient été lâchés par Jean-Louis Gasset après la gifle reçue à Monaco (0-4). "Vous mélangez tout. Le président a parlé des objectifs et vous les connaissez très bien. Donc c'est quoi cette question ?", s'est interrogé le numéro 8 des Girondins. Il poursuit : "Le coach n'a pas dit que notre objectif était le maintien. Vous l'avez entendu dire ça ? Il a parlé, à chaud, après un match et la frustration d'une défaite."

Quel joueur associer à Hatem Ben Arfa ?

Cette saison, l'animation offensive est un problème épineux. Les Girondins de Bordeaux ont la deuxième plus mauvaise attaque du championnat avec neuf buts inscrits en 10 matchs de championnat. Hatem Ben Arfa, meilleur atout offensif du club, a rappelé qu'il avait "besoin qu'il y ait du mouvement, des appels et pas d'être placé dans une position particulière" pour qu'il soit dans de bonnes conditions.

L'autre solution pour déployer au maximum le talent du milieu de 33 ans est aussi à chercher dans les joueurs placés autour de lui. Si son coach Jean-Louis Gasset disait que Jimmy Briand était le plus compatible avec lui, l'intéressé élargit : "Je sais comme Jimmy joue et je connais ses appels de balle. C'est un profil différent des autres attaquants mais je ne me sens pas mieux avec quelqu'un ou un autre." Et de douter des propos de son entraîneur, rapportés par un journaliste : "Je ne pense pas qu'il vous ait dit cela." Des doutes rapidement dissipés par l'attachée de presse du club qui a confirmé les dires de Jean-Louis Gasset.