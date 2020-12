Girondins de Bordeaux : Jean-Louis Gasset veut que le groupe soit "allergique à la défaite"

Après quatre points pris lors des deux derniers déplacements à Rennes et Paris, les Girondins de Bordeaux doivent confirmer à domicile face à Brest, ce dimanche à 15h pour la 13e journée de Ligue 1. La solidarité, la discipline, l'état d'esprit et l'efficacité ont été les qualités nouvelles affichées par les Bordelais sur ces deux dernières semaines, et leur coach, Jean-Louis Gasset, espère que ses joueurs sauront en mettre autant cet après-midi. "Il faut être conscient que quand on joue avec cette détermination et cette solidité, on est capable de faire des bons résultats", souligne-t-il.

Le coach girondin craignait pourtant ces deux déplacements face à deux ténors de Ligue 1. "On a montré beaucoup de choses intéressantes et il me semble qu'on avance", poursuit Jean-Louis Gasset avant de mettre en garde : "Il ne faut surtout pas se relâcher car on peut être moins motivé que quand on joue des équipes qui jouent la Ligue des Champions."

Brest, un adversaire différent dans le jeu

Si le PSG et Rennes ont su prendre le jeu à leur compte, il en sera autrement face à Brest. La formation bretonne, entraînée par Olivier Dall'Oglio, évolue plutôt en contre-attaque et les Bordelais s'attendent "à avoir la possession du ballon et à devoir faire le jeu", prévient Jean-Louis Gasset. Une prémonition corroborée par son défenseur central, ancien joueur du Stade Brestois, Paul Baysse : "La physionomie sera différente et ça va être à nous de donner le ton dans ce match."