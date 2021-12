Girondins de Bordeaux : Jean Marc Furlan est l'invité de 100%Girondins.

Des Girondins de Bordeaux qu'il a quitté en 1978 avant de revenir en Gironde en 1989 pour être respectivement joueur puis entraineur de Libourne, Libourne-Saint-Seurin avant de rejoindre Troyes.

Voir Troyes 15e et Bordeaux 17e, ça doit vous laisser un drôle de sentiment ?

Ah oui, c'est un sentiment très particulier parce que c'est vrai que quand tu vois l'histoire de l'histoire des Gigi, j'apprécie beaucoup l'ESTAC et les Troyens, mais ce n’est quand même pas la même histoire puisque Bordeaux a été champion de France de nombreuses fois, ce qui n'est pas le cas de l'ESTAC. J'ai passé neuf saisons à l'ESTAC où c’était très agréable, mais je suis né en Gironde et je suis arrivé chez les Girondins à l'âge de 15 ans, j’ai le scapulaire tatoué sur le cœur. On avait une autre mentalité à l’époque, très british. On était un peu fou.

Vous avez eu le temps de regarder jouer Troyes et Bordeaux avec vos fonctions d'entraîneur à Auxerre ?

Non, je n'ai pas regardé l'ESTAC, mais j'ai regardé les Gigi notamment leur dernier match. Pour les Girondins, il y a tout un projet à remettre en place. Comme le disait certains entraîneurs, comme Alex Ferguson, il y a des cycles pour les clubs de très haut niveau, ça dure sept ans et tout peut s'écrouler derrière. C'est ce qui se passe souvent dans les très grands clubs, comme on le voit au FC Barcelone. Alors comment reconstruire un projet pour redémarrer et redevenir gaillard dans les années qui suivent ? Je pense qu'il y a vraiment un projet à la fois sportif et de politique générale à remettre en place aux Girondins.

Vous disiez, Jean-Marc, avoir vu jouer les Girondins notamment le dernier match contre Lyon. Qu'en avez-vous pensé ?

On voyait que les joueurs faisaient les efforts qu'il fallait pour faire un résultat contre l’Olympique Lyonnais. Au niveau maîtrise du jeu et du football, c'était un peu loin, mais il y avait une volonté générale de faire des efforts, ça c’était très clair.

On a eu un coup de gueule et un coup de cœur il y a quelques jours dans 100% Girondins de Lassina Diabaté, qui disait sa volonté de voir un entraîneur du cru à la tête des Girondins de Bordeaux et il y a quelqu'un qui n'a jamais eu sa chance à ce niveau là, c'est Jean-Marc Furlan. Est-ce que ce genre d'appel, ça vous touche particulièrement ?

Il y a les copains et les amis du sud-ouest qui m'ont envoyé la déclaration de Lassina Diabaté. Oui, ça me touche beaucoup. Effectivement, ça me touche beaucoup. Je suis très sensible à ça.

Il y a eu des contacts un jour entre vous et les Girondins de Bordeaux ?

Figurez vous, une fois, c'était avec Jean-Louis Triaud, il y a très, très longtemps, juste avant que Bordeaux soit champion de France (en 2009). J'étais à l'ESTAC et, on me l'a d’ailleurs beaucoup reproché, j'avais donné ma parole à Strasbourg de venir et JL Triaud a insisté lourdement pour que j'aille aux Girondins. Mais comme je suis un homme de parole, j'ai tenu ma promesse.

