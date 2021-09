Girondins de Bordeaux : Jean Onana, une solide première sous le maillot des Marine et Blanc

Ce n'était pas forcément la recrue la plus attendue des Girondins et pourtant, Jean Onana a réalisé un match plein pour sa première apparition sous le maillot bordelais. Arrivé cet été de Lille, le Camerounais n'a pas ménagé ses efforts pour aider les Marine et Blanc à revenir dans la rencontre.

à lire aussi Ligue 1 : Bordeaux lanterne rouge après sa défaite face à Lens (2-3)

Pourtant, ses premières minutes furent compliquées avec un positionnement souvent aléatoire sur le terrain. Puis, il a fini par trouver sa place à côté d'Otavio. Très costaud dans le duel, il a tout de suite saisi la dimension physique de la Ligue 1. Le milieu de terrain de 21 ans en impose et a récupéré beaucoup de ballons. En fin de match, il a même inscrit le but de l'égalisation à deux partout face à Lens. Si d'autres recrues déçoivent un peu pour le moment comme Fransergio, lui semble déjà bien dans le bain. C'est une bonne nouvelle pour les Girondins dans ce début de saison très très difficile.

à lire aussi Girondins de Bordeaux : Alain Roche devrait rapidement quitter le club

Le club a-t-il trouvé son joker en attaque ? En tout cas, les choses semblent s'accélérer ces derniers jours. La piste M'Baye Niang existe bien. Selon L'Equipe, le joueur serait même attendu à Bordeaux ce mardi. Mais il n'y aurait toujours pas d'accord avec le Sénégalais et son club actuel, le Stade Rennais. Les Girondins s'intéressent aussi à la situation de Habib Diallo. L'attaquant de Strasbourg doit faire avec une grosse concurrence en Alsace. Là aussi des contacts existent mais rien n'est acté. Le temps presse pour les Girondins qui espèrent pouvoir compter sur ce joker dès samedi contre Saint-Etienne.