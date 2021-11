Girondins de Bordeaux : Jimmy Briand, un héros inattendu face à Reims

Indésirable depuis un an et demi au club, l'attaquant de 36 ans a offert aux Bordelais leur première victoire à domicile grâce à un doublé en fin de match.

Les Girondins peuvent dire un grand merci à leur héros inattendu du weekend, Jimmy Briand. En effet, c'était déjà une grande surprise de voir ce dimanche l'attaquant de 36 ans rentrer sur le terrain à l'heure de jeu dimanche face à Reims (3-2). Depuis un an et demi, celui qui était un cadre de l'équipe avec Paulo Sousa avait complètement disparu de la circulation. Jean-Louis Gasset n'en a jamais voulu et puis cet été, la nouvelle direction lui a fait clairement comprendre qu'il devait continuer son chemin autre part.

D'ailleurs avant son entrée en jeu face aux Champenois dimanche, il n'avait fait que quatre petites apparitions pour 93 minutes de temps de jeu. Mais bon, Jimmy Briand en a vu d'autres dans sa riche carrière et ce n'est pas le genre à lâcher. Il est toujours resté pro, disponible aussi pour le club et l'équipe et face à Reims, il a répondu en "homme" dixit son coéquipier Yacine Adli. Déjà acteur sur le premier but, il a inscrit ensuite un doublé pour offrir aux Girondins leur première victoire de la saison à domicile.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le club qui pourrait bien avoir encore besoin de son vétéran avec la nouvelle blessure de Ui-jo Hwang. Le Coréen sera indisponible au moins jusqu'à fin novembre et les Girondins vont devoir trouver une solution pour remplacer le Coréen. Alberth Elis, buteur à Lorient il y a 10 jours, a déçu à ce poste d'attaquant contre Reims. Le jeune Sékou Mara semble encore un peu juste pour s'affirmer à ce niveau, Mbaye Niang n'est lui toujours pas prêt physiquement et enfin, Vladimir Petkovic ne compte pas pour l'instant sur Josh Maja. Reste donc Jimmy Briand et ses vieilles cannes. Et à 36 ans, l'ancien international français a une nouvelle fois prouvé qu'il pouvait rendre quelques bons services.