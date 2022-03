Girondins de Bordeaux : Josuha Guilavogui, le retour d'un vrai capitaine à bord du navire

Coup de projecteur ce mardi sur le nouvel homme fort des Girondins : Josuha Guilavogui. En effet, au-delà de son but ce week-end à Clermont (1-1), le milieu de terrain est déjà en train de devenir le nouveau patron de cette équipe. Déjà, parce que pour rappel il est arrivé il y a seulement quelques semaines à Bordeaux. Josuha Guilavogui a été l'une des recrues hivernales du club.

à réécouter Retour sur le match des Girondins de Bordeaux à Clermont Ferrand

En quatre matchs, il a déjà montré plus qu'un Fransergio en six mois. L'ancien international français ne déçoit pas que ce soit sur ou en dehors du terrain. Il a tout d'abord donné une nouvelle dimension physique aux Girondins à l'image de son but de la tête ou de ses cinq tacles en Auvergne. Avec Junior Onana, il forme un duo très solide à la récupération.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais c'est surtout son leadership qui fait du bien à cette équipe car c'est exactement ce qu'il marquait aux Girondins depuis le début de la saison. On cherchait les cadres entre un Koscielny souvent blessé et un Costil moins influent. Avec Josuha Guilavogui, le club s'est véritablement trouvé un nouveau patron. Dès sa première prise de parole à son arrivée, on avait ressenti ce côté leader avec un discours posé, censé et fort. Il faut dire que le milieu de terrain a déjà connu ce rôle à Wolfsburg par le passé. Très naturellement, David Guion, le nouvel entraîneur, lui a donné le brassard. C'était une évidence. Une responsabilité qu'il prend aujourd'hui à cœur à travers la parole mais aussi les actes en montrant l'exemple ces dernières semaines.