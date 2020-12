Laurent Koscielny et Samuel Kalu ne rejoueront pas de l'année pour les Girondins de Bordeaux. Annonce faite par Jean-Louis Gasset, le coach bordelais, en conférence d'avant-match ce vendredi. Des lésions ont été détectées sur les deux joueurs. Ils devraient revenir après la trêve hivernale.

Girondins de Bordeaux : Kalu et Koscielny, blessés, ne rejoueront qu'en 2021

Pour Laurent Koscielny et Samuel Kalu, c'est fini pour l'année 2020. Les deux joueurs des Girondins de Bordeaux ont des lésions diverses qui leur imposent "une dizaine ou une quinzaine de jours de repos", annonce Jean-Louis Gasset, le coach bordelais qui avoue avoir "déchanté".

Le capitaine Laurent Koscielny et l'ailier nigérian Samuel Kalu ne rejoueront donc pas d'ici la trêve hivernale, "on pense à 2021 pour eux", a lâché Jean-Louis Gasset. Le premier souffre d'une lésion grade 2 du biceps fémoral droit alors que le second souffre d'une lésion grade 2 du droit fémoral de la cuisse droite. qu'il avait contractée lors du match gagné à Rennes 1-0.