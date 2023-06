Girondins de Bordeaux : l'agresseur présumé du joueur de Rodez convoqué devant la justice fin novembre

Après l'arrêt de la rencontre entre les Girondins et Rodez vendredi soir, l'agresseur présumé du joueur Ruténois a été déféré devant le parquet de Bordeaux. Cet homme de 45 ans, supporter des Marine et Blanc, est poursuivi "pénétration sur une aire de compétition d’une enceinte sportive ayant troublé la compétition" et "violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un jour, aggravées par la préméditation".

Le parquet a demandé son placement sous contrôle judiciaire ainsi qu'une interdiction de stade au moins jusqu'à la tenue de son procès. Celui aura lieu le 27 novembre prochain à 14h au tribunal correctionnel de Bordeaux. La peine encourue est d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Le médecin légiste "n'a constaté aucune lésion" ce dimanche

Après ne pas avoir donné de nouvelles pendant plus de 24h, le joueur de Rodez, Lucas Buades, l'a finalement fait ce dimanche en fin de matinée. Son président également auditionné a fait de même. L'attaquant Ruténois a été examiné par un médecin légiste. "Il n’a constaté aucune lésion et a établi une incapacité totale de travail d’un jour au vu des doléances exprimées par la personne examinée", explique le parquet. De son côté, le supporter mis en cause "admet toujours avoir exercé une poussée mais plus forcément directement sur le joueur blessé", précise le procureur adjoint.