Girondins de Bordeaux : les féminines jouent leur place en Ligue des champions face à "une grosse cylindrée"

Une victoire par deux buts d'écart ce mercredi soir à Libourne et les footballeuses des Girondins de Bordeaux seront qualifiées pour la phase de poules de la Ligue des champions féminine. Le calcul est simple, la réalisation plus complexe : en face, il y a Wolfsburg, vainqueur 3-2 à l'aller.

Le grand soir pour les footballeuses des Girondins de Bordeaux ! Ce mercredi à 19h, à Libourne, elles reçoivent Wolfsburg pour le barrage retour de Ligue des champions. Une victoire par deux buts d'écart et elles seront qualifiées pour les phases de poules pour la première fois de leur histoire. Battues 3-2 à l'aller, les Bordelaises se sont donné des raisons de croire en leurs chances. "On a réussi à faire un résultat intéressant à l'aller alors qu'on nous promettait plutôt une rouste" remarque le coach Patrice Lair, arrivé cet été. "A nous de nous sublimer pour créer ce qui serait, peut-être, une sensation... mais je pense qu'on est capables de le faire."

Wolfsburg, la "grosse cylindrée" deux fois titrée en Ligue des champions

Patrice Lair, qui a connu la Ligue des champions féminine avec Lyon et le PSG, sait que la partie sera difficile. "On sait qu'on joue une grosse cylindrée du football européen. Tactiquement, on doit être au rendez-vous, leur poser des problèmes (...) et avoir une qualité défensive car on connaît cette puissance allemande capable de marquer à tout moment" prévient le coach, qui a aussi conscience qu'il faudra "faire moins d'erreurs qu'au match aller" où une mauvaise relance avait notamment offert un but à Wolfsburg. L'équipe allemande est bien plus expérimentée que les Girondines novices en Ligue des champions : Wolfsburg a remporté deux fois le trophée et a été plusieurs fois finaliste.

Cette envie que ça continue, ça peut nous porter - Inès Jaurena

Pour créer l'exploit face à un adversaire qui sait désormais où il met les pieds, les Girondines doivent se montrer plus réalistes qu'au match aller devant le but. Le festival offensif réalisé en championnat samedi face à Soyaux (6-0) a mis en confiance les joueuses. Vite entrées dans le bain, les recrues comme les cadres de l'équipe n'ont pas envie de voir leur belle aventure en Ligue des champions s'arrêter en barrages. "Cette envie que ça continue, ça peut nous porter" analyse la milieu de terrain Inès Jaurena. "C'est beaucoup de bonheur, pour la plupart d'entre nous, de découvrir cette compétition (...) on y a pris goût en peu de temps. Maintenant, Wolfsburg, c'est Wolfsburg : on devra faire une performance de très haut niveau."

Plus de 1.000 personnes sont attendues à Libourne ce mercredi et le coach Patrice Lair compte sur ce "douzième homme" pour "jouer son rôle." Les portes du stade Jean-Antoine Moueix ouvriront à 17h30, pour un match qui, peu importe l'issue, est déjà historique.