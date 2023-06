Girondins de Bordeaux : "L'équipe mérite d'aller au bout de l'aventure" affirme Gérard Lopez

"J'entends partout qu'on n'a pas notre destin en main, mais je pense que si l'on fait le travail, on a tout à fait notre chance de se retrouver en Ligue un demain, vendredi, vers 23 h". À la veille d'un match décisif pour les Girondins de Bordeaux en quête d'un ticket pour la Ligue 1, le président du club était l'invité de France Bleu Gironde dans l'émission 100% Girondins ce jeudi avec Dominique Bourdot, Yon Ecenarro et Clément Carpentier. Il faut gagner largement face à Rodez et attendre un faux pas du Havre ou de Metz pour espérer revenir dans l'élite. Après l'échec de la semaine dernière à Annecy , le président propriétaire du club assure qu'il est vite passé à la suite : "On a un match capital à jouer et le plus important pour moi, c'était de remettre la machine en marche et de se focaliser sur ce qu'il y a à faire pour monter en Ligue 1".

"Un club rattaché à sa ville et à sa région"

Quoi qu'il en soit, une chose est gagnée, c'est que le lien est renoué entre les supporters et les Girondins de Bordeaux. "C'est une victoire énorme" pour Gérard Lopez, "parce que beaucoup de personnes avaient commencé à perdre espoir sur la capacité du club à retrouver des vraies valeurs, une passion et la grande fierté. [Et ce basculement] est beaucoup dû à cette équipe aujourd'hui et c'est pour ça que je trouve qu'elle mérite d'aller au bout de cette aventure-là. Et ça, c'est effectivement déjà une des grosses victoires de cette saison. C'est qu'on peut être fier d'être supporter des Girondins de Bordeaux parce qu'on sait qu'on est fiers d'un club qui s'est rattaché à sa ville et à sa région."**

"C'est à nous d'emporter le stade avec nous"

Ce vendredi face à Rodez au Matmut Atlantique, il s'attend à une grosse ambiance au stade où sont attendus 42.000 spectateurs : "Étant donné les enjeux, ça ne sera pas un match facile. Ça ne sera pas un match ouvert. Mais c'est à nous d'emporter le stade avec nous. C'est à nous de montrer qu'on a de la qualité, qu'on a du caractère et puis de faire le travail." La semaine des Girondins a été particulière, mais Gérard Lopez a voulu "faire comprendre [à ses joueurs] l'amour que leur portent les supporters, la ville et toute une région aujourd'hui (...). Ils peuvent emmener tout ce stade avec eux et cet amour qui leur est porté doit être une force et pas un poids."

