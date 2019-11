Girondins de Bordeaux : l'équipe tente d'ignorer les luttes de pouvoir

La situation tendue au sommet du club, entre les deux actionnaires principaux, ne peut être ignorée par les joueurs et le staff. Qui continuent à se concentrer sur le terrain alors que l'échéance du mercato d'hiver approche et pourrait bouleverser une équipe sportivement en réussite.

Bordeaux, France

"C'est une chose que je ne peux pas contrôler" : interrogé sur les tensions au sein de la direction, le coach des Girondins de Bordeaux Paulo Sousa n'a pas refusé d'évoquer le sujet. Mais rappelle qu'il n'a aucune influence sur les décisions prises au sommet. Tout ce qu'il maîtrise, c'est le terrain. Mais un divorce entre les deux actionnaires principaux du club pourrait bouleverser l'équipe et le coach en a bien conscience. "C'est une chose que je ne peux pas mettre de côté" admet-il "c'est sûr qu'il y aura des conséquences."

J'espère que l'équipe va rester ensemble - Vukašin Jovanović

Comment va se dérouler le mercato d'hiver, si le divorce au sommet est consommé ? Paulo Sousa a-t-il reçu des garanties ? "Je ne sais pas" répond-il honnêtement. Impossible de se projeter quelques semaines dans le futur alors que l'avenir est flou à la tête du club. Si King Street, actionnaire majoritaire (86,4%) pousse le GACP de Joe Da Grosa vers la sortie, quelle stratégie pour les Girondins de Bordeaux ?

Sur fond de mauvaise gestion financière, des joueurs à belle valeur marchande pourraient être placés sur la liste des transferts au mercato d'hiver, qui ouvre le 1er janvier et se poursuit jusqu'au 31 janvier 2020. En attendant d'en savoir plus, les joueurs et le staff n'évoquent pas le sujet. Paulo Sousa préfère parler terrain à son équipe, actuelle 4ème de Ligue 1.

Vukašin Jovanović espère que l'équipe actuelle ne sera pas bouleversée au mercato d'hiver. © Radio France - Justine Hamon

Le défenseur Vukašin Jovanović approuve. "On a la qualité pour être 5ème, 6ème du championnat" assure-t-il. "J'espère que l'équipe va rester ensemble." Jovanovic souhaite que la belle dynamique ne soit pas brisée par un changement de cap à la tête du club. Lui compte bien rester à Bordeaux, et "pourquoi pas toute ma carrière."