Girondins de Bordeaux : l'inefficacité et la fatigue comme raisons de la défaite face à l'ASSE 2-1

Les Bordelais ont perdu leur deuxième match de la saison à domicile face à Saint-Étienne (2-1), ce mercredi soir lors de la 15e journée de Ligue 1. Un deuxième revers de rang contre une équipe de Saint-Étienne qui n'avait pas gagné de match depuis 11 matchs, soit trois mois sans la moindre victoire. Les Girondins de Bordeaux pointent à la 13e place du championnat et voient le bas du classement se rapprocher alors qu'ils s'apprêtent à affronter des équipes qui flirtent avec la zone de relégation.

Une défaite logique selon le technicien bordelais, Jean-Louis Gasset qui a pointé la fatigue de son groupe suite au match joué ce dimanche à Lille alors que Saint-Étienne a eu deux jours de plus pour préparer cette rencontre. "Ce n'est pas une excuse mais j'ai senti mes joueurs fatigués à la fin du match", a-t-il souligné. La sortie de Hwang Ui-Jo - buteur et meilleur bordelais sur la pelouse - a notamment pu surprendre certains observateurs tant le Coréen réalisait sa meilleure performance depuis le début de la saison.

Pourtant, à chaque match, Jean-Louis Gasset fait les cinq changements autorisés et souvent à l'heure de jeu, ce qui laisse à ses joueurs la possibilité de souffler. Il a d'ailleurs rappelé, cette semaine, à quel point il était content que cette règle ait changé en début de saison et qu'elle permettait aux entraîneurs de faire plus tourner et de concerner plus de joueurs dans un effectif. Il faut aussi rappeler que c'est la première fois que Bordeaux enchaîne deux matchs en quelques jours. Il paraît donc difficile donc d'y voir un lien.

Bordeaux, la 4e plus mauvaise attaque de Ligue 1

L'autre point soulevé par le technicien bordelais concerne l'inefficacité de son attaque. "On a eu des situation avec Sabaly ou Maja mais on n'a pas su les concrétiser", a rappelé Jean-Louis Gasset qui a expliqué que "si les attaquants ne marquent pas, c'est inquiétant. Donc, bien sûr, je suis inquiet".

Il est inquiet mais il ne bouscule pas ses convictions ni ses choix. Jean-Louis Gasset continue d'aligner Josh Maja en pointe, lui qui n'a plus marqué depuis 2 mois. Il continue aussi de faire entrer De Préville ou encore Oudin qui ne trouvent pas leur place dans l'attaque bordelaise alors même que des jeunes comme Mara, Bakwa ou encore Traoré attendent de dynamiter une attaque qui est, pour rappel, la 4ème plus mauvaise du championnat.