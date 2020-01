Girondins de Bordeaux : la belle saison des féminines et d'un staff "arrivé avec des convictions"

Bordeaux, France

Un match nul au goût de victoire. En accrochant les Lyonnaises sans encaisser de but, l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux a prouvé ce dimanche qu'elle pouvait se mesurer aux meilleures. Mais "il faut garder les pieds sur terre" rappelle Charlotte Bilbault, la capitaine, invitée ce mercredi de 100% Girondins. "Le plus important c'est d'être régulières." Ce samedi, à nouveau à domicile, les footballeuses girondines tenteront de poursuivre leur belle série par une victoire sur Dijon. Elles sont troisièmes du championnat, à quatre points seulement du PSG, et sont toujours engagées en Coupe de France : la saison est déjà historique.