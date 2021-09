Girondins de Bordeaux : la billetterie donne la priorité aux abonnés pour la réception du PSG

Un effet Lionel Messi sur la billetterie des Girondins ? Ce jeudi, le club bordelais annonce avoir reçu plus de 20.000 demandes sur son site internet, de personnes souhaitant être prévenues de l'ouverture de la billetterie pour la réception du PSG en Ligue 1, le week-end du 6 novembre. Du jamais vu depuis l'inauguration du Matmut Atlantique en mai 2015 ! Pour ce match, dont on ignore pour le moment la date et l'horaire précis, "le club fait le choix fort de privilégier ses 10.500 abonnés" précisent les Girondins via un communiqué "afin de les remercier pour leur soutien et leur fidélité."

Les abonnés "100% Bordeaux" auront une priorité d'achat de 10 places supplémentaires

Les membres "100 % Bordeaux" pourront commencer à réserver leurs places ce lundi 6 septembre. La prévente ouvrira à 14 heures sur le site Internet du club, et uniquement sur le site. "Les tarifs sont inchangés par rapport au dernier Bordeaux-Paris de la saison 2019-2020" précise le club. Les plus de 10.000 abonnés auront donc la priorité sur les places... et pourront en prendre jusqu'à 10 supplémentaires, dont 2 au tarif membres 100% Bordeaux. Il pourrait donc ne pas y avoir de billetterie grand public si la prévente aux abonnés rencontre un vif succès. "Dans le cas où il resterait quelques places disponibles après la prévente abonnés membres 100% Bordeaux, le club ouvrirait sa billetterie au grand public le lundi 20 septembre" concluent les Girondins.