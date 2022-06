Girondins de Bordeaux : la DNCG rétrograde le club en National

C'est le scénario que les supporters et amoureux du club craignaient. Après être passé entre les gouttes l'été dernier, Bordeaux est rétrogradé administrativement en National 1.

En fin d'après-midi, Gérard Lopez le président du club est ressorti de la DNCG, sans un mot. Egalement présent au siège de la Ligue de Football Professionnel, le directeur général Thomas Jacquemier, le conseiller stratégique James Stevens, et l’avocat Laurent Cotret ont été auditionnés pendant plus d'une heure. Quelques minutes plus tard, avant 19 heures la Ligue Nationale de Football (LFP) a communiqué les décisions concernant les clubs auditionnés aujourd'hui. Pour les Girondins, elle est aussi courte que cruelle pour le club : Rétrogradation en Championnat de National 1. Si la décision publique est brève, le club a pour sa part reçu la décision intégrale motivée.

Les Girondins font appel

Dans un communiqué, la direction des Marine et Blanc écrivent "prendre acte de la décision... avec consternation" et annoncent faire appel. "Cette décision brutale, prive le club de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d'assainissement de la situation financière". Le club explique avoir présenté "la garantie du réengagement de l'actionnaire majoritaire à hauteur de 10 millions d'euros, d'un accord avec les détenteurs de la dette, ainsi que d'offres de vente de quelques joueurs, dont le montant cumulé dépasse les objectifs fixés par la Commission". Le communiqué conclue par ses mots "le club garde confiance en sa capacité à démontrer la solidité de son projet pour la saison 2022/2023. Le temps de l'appel lui permettra de finaliser de nouvelles solutions pour obtenir son maintien en L2".