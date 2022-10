Girondins de Bordeaux : "la fierté" d'un ancien formateur de Koundé et Tchouaméni avant Real-Barça

Ce dimanche, la 11e journée de Ligue 1 se referme avec le Classico entre le PSG et l'OM. Mais, il y aura aussi la version espagnole avec le plus grand match de clubs au monde entre le Real Madrid et le FC Barcelone au stade Santiago Bernabeu. _Et pour la première fois, cette saison, il sera teinté de Marine et Blanc._En effet, les deux anciens joyaux du centre de formation des Girondins de Bordeaux, Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni, vont s'affronter à partir de 16h15.

ⓘ Publicité

Le premier a rejoint la Catalogne cet été alors que le second prenait la direction de la capitale espagnole. Un match très spécial s'annonce entre les deux copains originaire de la région bordelais. André Pénalva, éducateur aux Girondins de Bordeaux pendant près de 20 ans, a eu Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni sous ses ordres en U17 il y a quelques années. Il confie sa fierté aujourd'hui.

Que ressentez-vous avant ce classico ?

C'est beaucoup de plaisir. Quand on a formé des joueurs, mais aussi des hommes, surtout que ce sont deux très bons mecs, c'est bien sûr une fierté de les voir à ce niveau-là. Je suis vraiment fier. Fier de ce que j'ai fait avec eux. J'étais pas le seul mais j'ai eu ma part.

Pensez-vous qu'ils pourraient tous les deux atteindre ce niveau ?

Franchement, à l'âge ou je les ai eu, non. Car il y avait eu des phénomènes avant eux et ils n'avaient pas forcément réussi à percer. Je parle surtout pour Jules, il n'était totalement au-dessus des autres. Mais alors les retrouver aujourd'hui à ce niveau-là, je ne pensais vraiment pas ! Et aucun des deux, je préfère être franc avec vous. Après avec le recul, je me suis rendu compte qu’ils avaient surtout atteint ce niveau grâce à leur intelligence, leur professionnalisme, leur engagement, leur comportement… C’est ça qui a fait la différence au-delà de leurs qualités. J’ai eu d’autres joueurs qui avaient des qualités supérieures mais eux ils avaient autre chose, le sens tactique et vraiment ce professionnalisme.

Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni à l'entraînement avec l'équipe de France. © AFP - Franck Fife

Deux bons gamins comme on dit...

Oui mais très différent, l’un et l’autre. Moi, j’avais plus d’affinités avec Jules. Mais au final, c’était surtout deux mecs fiables comme on dit, deux mecs sur qui on peut compter. Sur le terrain bien sûr mais aussi dans la relation humaine. Dans la régularité de la performance, ils étaient déjà au-dessus des autres et à 16-17 ans, ce n’est pas évident. Normalement à l’adolescence, les jeunes ont des performances très irrégulières mais pas eux.

À lire aussi Girondins de Bordeaux : les feminines reçoivent Lyon et les garçons vont à Bastia

Est-ce que ce sont les deux joueurs qui ont atteint le plus haut niveau avec vous ?

Oui, bien sûr ! Il y en a un au Real, un autre au Barça, je peux difficilement mieux (sourires). Après j'ai connu Saivet, Benrahou ou encore aujourd'hui le petit Lacoux et Delaurier-Chaubet. Mais franchement à ce niveau-là, non il n'y en a pas d'autres. Mais j'avoue que je ne voyais pas une telle trajectoire pour tous les deux, c'est magnifique !