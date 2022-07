Girondins de Bordeaux : la mairie et la métropole en appellent à la ministre des Sports

Après la relégation administrative des Girondins de Bordeaux en National, la mairie de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont annoncé leur volonté de poursuivre le combat. Et demandent à la ministre des Sports de raccourcir les délais des recours.

La relégation des Girondins de Bordeaux va-t-elle devenir une question politique ? Environ deux heures après l'annonce de la DNCG, qui reléguait le club en National, le condamnant quasiment à un dépôt de bilan et une liquidation judiciaire, la mairie de Bordeaux et Bordeaux Métropole signaient un communiqué commun, pour dire leur "tristesse et amertume", et évoquer une "catastrophe pour les équipes professionnelles, masculine et féminine, le centre de formation et surtout l’ensemble des salariés".

Ils demandent à la ministre de presser le CNOSF

Mais surtout, le maire (EELV) de Bordeaux Pierre Hurmic et le président de la métropole (PS) Alain Anziani annoncent leur intention de poursuivre le combat. "Il n'est pas concevable de s'en tenir à cette décision", disent-ils, comme l'avait fait le club quelques heures plus tôt, évoquant des recours probables devant le tribunal administratif et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), même si faire inverser la décision semble improbable. Pierre Hurmic et Alain Anziani en appellent même à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, en lui demandant que "le CNOSF puisse se prononcer dans un délai compatible avec la reprise de la saison de la Ligue 2".

Le communiqué de presse commun de la mairie et de Bordeaux Métropole.

La relégation du club a bien sûr largement fait réagir la classe politique bordelaise. L'ancien maire (LR) Nicolas Florian, qui était adjoint aux finances d'Alain Juppé lorsque le club a été vendu par M6 aux fonds d'investissement américains King Street et GACP parle d'une "décision dramatique pour notre club" et évoque sa "grande tristesse". Était-il visé par le tweet de Matthieu Rouveyre, qui était hostile à ce rachat ? "Vous les élus, en partie responsables de ce fiasco, qui venez subrepticement participer à la veillée funèbre : n'avez-vous donc aucune pudeur ?" attaque l'ancien élu socialiste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Thomas Cazenave, député Renaissance à Bordeaux appelle lui à "se réunir avec l’ensemble des parties prenantes afin d’évaluer les impacts à venir". Autre député bordelais, l'écologiste Nicolas Thierry veut "avant tout penser aux supporters-rices, aux salarié-e-s du club, aux équipes masculines et féminines pour qui la décision tombe tel un couperet".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix