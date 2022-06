Girondins de Bordeaux : la métropole bordelaise renonce à son loyer de 5 millions d'euros pour aider le club

Bordeaux Métropole renouvelle son soutien aux Girondins de Bordeaux en renonçant au paiement du loyer du Matmut Atlantique, pour la période 2022-2023. Une économie de 5 millions d'euros pour le club et une façon de l'aider avant son nouveau passage devant la DNCG (Direction nationale de contrôle de gestion des clubs) début juillet.

Le 14 juin dernier, la DNCG décidait de ne pas valider le cadre budgétaire présenté par le club, qui a fait appel de cette décision. Le président de Bordeaux métropole estime dans un communiqué, que cette décision « sanctionne un club historique de l’élite du football français mais également toute une région et l’ensemble de ses supporters. »

Déjà, en juin 2021, la métropole avait consenti à un effort avec deux décisions : celle d'étaler la dette du club (5,8 millions d'euros), et de lisser les loyers des années 2021 et 2022 jusqu’au terme de la saison 2024-2025. Cette fois, Bordeaux Métropole a décidé d'un moratoire sur l'échéancier en cours (2022-2023), et renonce à percevoir les 5 millions d'euros de loyer. Une décision partagée avec l’ensemble des groupes politiques.