Girondins de Bordeaux : la montée en Ligue 1 est "absolument capitale", pour le directeur sportif Admar Lopes

La photo de famille était belle, ce jeudi au Haillan. Sur la terrasse de la salle de presse du Haillan, un des rares rayons de soleil de l'après-midi éclairait les six recrues des Girondins de Bordeaux. De gauche à droite, Žan Vipotnik , Pedro Diaz , Jérémy Livolant , Gaétan Weissbeck, Harisson Marcelin et Yohan Cassubie ont posé côte à côte avec leur nouveau maillot entre les mains. Au milieu de ses six nouveaux joueurs, le directeur sportif des Girondins Admar Lopes avait le sourire. Même s'il ne se dit "jamais content d'un mercato", le Portugais reconnaissait quand même qu'il avait réussi à recruter presque tous les plans A qu'il envisageait, à chaque poste. Un mercato qui rend "absolument capitale" la montée en Ligue 1 cette année, selon lui.

"On ne va pas se cacher. On pense qu'on a les moyens [de remonter] et qu'on a fait ce qu'il fallait au niveau du recrutement", a poursuivi Admar Lopes, dans cette longue conférence de presse où il a expliqué le recrutement de ses six nouvelles recrues.

Renforcer un groupe qui a "manqué un peu de maturité"

Le directeur sportif bordelais s'est déjà dit content de ne pas revivre la galère de l'an dernier, quand le club avait su trois jours à peine avant le premier match qu'il était autorisé à jouer en Ligue 2 , et n'avait pu enregistrer ses recrues que le 2 septembre, une fois les premiers matchs joués.

"Cette fois on a pu bien projeter et bien préparer le mercato", souligne le Portugais, qui a expliqué ce jeudi, quelle avait été sa priorité : recruter "des joueurs confirmés". Sur ce plan, les arrivées de Gaëtan Weissbeck et Jérémy Livolant sont les plus importantes. Tous les deux étaient capitaines dans leurs anciens clubs (Sochaux et Guingamp), et connaissent bien la Ligue 2 (291 matchs à eux deux). Des "joueurs et des hommes de caractère", souligne Admar Lopes, qui rappelle que l'an dernier son groupe avait "manqué un peu de maturité, surtout au niveau de la gestion des matchs et des scores".

Admar Lopes entouré de Gaëtan Weissbeck (à gauche) et de Jérémy Livolant (à droite). © Radio France - Clément Carpentier

Le responsable du recrutement bordelais a aussi diffusé l'idée que plusieurs de ces nouveaux joueurs était prêts à jouer en Ligue 1, et qu'ils auraient aussi été recrutés en cas de montée. C'est le cas de Yohan Cassubie, dont le transfert était déjà arrangé en janvier, et de Gaëtan Weissbeck, Jérémy Livolant et Žan Vipotnik avec qui les discussions étaient déjà engagées avant même la fin de la saison.

Personne n'a autant investi en Ligue 2 depuis 11 ans

Bien sûr, ce recrutement a un prix : plus de 11 millions d'euros dépensés au total cet été, en intégrant la levée des options d'achats de Clément Michelin, Aliou Badji et Zuriko Davitashvili. C'est du jamais-vu en Ligue 2 depuis Monaco en 2012/2013, qui venait de se faire racheter par le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev. "Il y a toujours un risque, mais je pense que tous ces investissements ont du sens", se défend Admar Lopes.

Et pour l'instant, les Girondins n'ont pas encaissé un seul centime en vendant des joueurs. Les deux départs les plus attendus financièrement sont ceux de Junior Mwanga et de Dilane Bakwa. Strasbourg veut les deux jeunes pépites girondines en une seule fois, mais les négociations qui durent depuis plus d'une semaine n'ont toujours pas abouti.

Par ailleurs, Admar Lopes assure que le club ne compte pas sur Rémi Oudin cette saison, mais que la donne est un peu différente pour Alberth Elis. L'idée est de vendre le Hondurien, d'ici à la fin du mercato le 1er septembre, mais comme il lui reste trois ans de contrat, Admar Lopes n'a pas exclu, ce jeudi, la possibilité qu'il reste.