« Il a une mentalité qui colle parfaitement aux valeurs des Girondins » David Guion se satisfait de la prolongation de son capitaine Yoann Barbet. Le défenseur central a signé la prolongation de son contrat jusqu’en 2026, avec une saison supplémentaire en option. Le contrat du Libournais de 30 ans courrait déjà jusqu’en 2025.

ⓘ Publicité

Une manière de montrer que le joueur compte dans l'effectif bordelais. Son leadership a pris de l’ampleur semaines après semaines en fin de saison dernière . « Je pense que tout le monde est gagnant, commence l’entraîneur des Girondins. « Je sais que je vais pouvoir m’appuyer sur lui ».

Yoann Barbet reste fidèle à son club. Originaire de Libourne, il y a fait ses gammes dans les catégories jeunes. « Je pense que les supporters doivent être contents qu’un garçon comme ça reste fidèle à son club », ajoute David Guion. Barbet a réalisé sa première saison avec les Girondins l’an dernier. Une saison pleine, notamment en fin de saison.

Le défenseur central est également un atout offensif, notamment sur coups de pied arrêtés. Il a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives la saison dernière. L’entraineur bordelais est serein : « Il va nous permettre d’être ambitieux »

Première défaite de l’été contre Osasuna (1-0)

Les Girondins se sont inclinés ce vendredi, à Andernos-les-Bains contre le club espagnol d’Osasuna (1-0). Les Bordelais jouaient avec une équipe largement remaniée, composée de jeunes joueurs. Les Marines et Blanc ont eu la possession du ballon, mais ont manqué d’efficacité devant les buts. David Tebili (17e, 55e) n'a pas été assez précis dans la surface basque. Tom Lacoux s’est essayé de loin, sans succès (58e). "Je voulais donner du temps de jeu aux jeunes qui le méritent et qui ont de la qualité, a expliqué David Guion après la rencontre. Mais il y a en a qui marquent plus de points que d'autres", L’attaquant de Pampelune Kike est le seul buteur de la rencontre, sur corner (76e).

Les titulaires devraient retrouver leur place ce samedi, à 18 h, contre Angers. La rencontre se déroule à Chauray (Deux-Sèvres). Un deuxième match en deux jours et le dernier des Girondins avant la reprise de la Ligue 2, contre Pau, le 7 août.