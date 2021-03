Girondins de Bordeaux : "la solidité va être le maître-mot" pour affronter le PSG

Depuis le début de la saison, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux Jean-Louis Gasset se targue d'avoir réalisé 12 cleans sheets et de pouvoir s'appuyer sur une bonne défense. Sauf que depuis plus d'un mois et la grave blessure d'Otavio - milieu défensif brésilien qui solidifiait le bloc - l'équipe a perdu en stabilité et se fait "transpercer par ses adversaires" expliquait-il lui-même la semaine dernière. Même l'arrivée en prêt de Jean-Michaël Seri, milieu relayeur ivoirien, n'a pas encore l'effet escompté. Sur les sept derniers matchs, Bordeaux encaisse près de deux buts par matchs.

Depuis la blessure d'Otavio, Bordeaux a perdu six rencontres sur huit et semble friable à chaque contre-attaque. Pour preuve, les buts encaissés face à Lille, Brest et Metz sont sur ces phases de jeu. Otavio permettait d'anéantir les contres adverses en faisant une faute à 40 mètres des buts de Benoît Costil, en témoignent ses six cartons jaunes reçus cette saison.

Un bloc compact

Si sur les derniers matchs, l'envie et l'état d'esprit semblent être à l'origine des défaites du mois de février, Jean-Louis Gasset assure qu'il a senti que les joueurs "à l'entraînement avaient envie de jouer un tel match, face à Paris". À l'aller, les Girondins de Bordeaux avaient accroché le PSG chez lui et ramené un point (2-2) avec plusieurs occasions de prendre l'avantage en fin de partie. Pour le coach bordelais il faut réitérer la même performance qu'à Paris, à savoir "bien défendre et être bien compact en sachant que les joueurs du PSG sont capables de dribbler. Il faut être très proches les uns des autres pour rattraper la petite défaillance individuelle d'un copain".