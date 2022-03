Girondins de Bordeaux : la stratégie contre Troyes selon Laurent Batlles et Frédéric Roux

Dans 100% Girondins, les deux anciens coéquipiers bordelais se sont livrés au difficile exercice d'imaginer la physionomie de ce match si important pour notre équipe.

Bordeaux va devoir faire le jeu et ce pour au moins deux raisons selon Laurent Batlles : nous sommes à domicile et face à un concurrent direct au maintien.

Les Girondins vont être poussés par le public. Ce n'est pas le même match que contre Monaco où quand ils sont allés à Clermont. Contre Monaco, vous recevez quand même un des gros du championnat, donc vous pouvez prétendre à rester en place, bien défendre et contrer. Là, je pense que les supporters vont malgré tout attendre autre chose puisque vous jouez l'équipe de votre championnat et donc les joueurs vont peut-être amenés à changer, essayer de pousser un peu plus. Et c'est justement dans ces moments-là où il faut être très vigilant pour ne pas partir à l'abordage, se faire contrer et prendre des buts – Laurent Batlles.

Si incontestablement Bordeaux a pris moins de but sur les deux derniers matchs qu’auparavant, la défense a cédé une fois contre Monaco et une fois contre Clermont. Pas satisfaisant pour l’ancien gardien Frédéric Roux.

J'aimerais bien, en tant que gardien de but, un clean sheet. Ce serait le premier de la saison. Ça ferait du bien de pouvoir se reposer là-dessus. Après, c'est vrai que les Troyens sont plus abordables pour nous que des Monégasques, par exemple. Et donc, il va falloir faire un peu plus le jeu, parce que les Troyens ne vont pas non plus venir la fleur au fusil. Ils vont nous attendre et donc il va falloir être hyper vigilant parce qu’a contrario, si on prend un but, ça va être très compliqué parce que là, il va y avoir le mur troyen devant nous et ça va malgré le soutien du public, être très difficile – Frédéric Roux.