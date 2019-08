Girondins de Bordeaux : Laurent Koscielny c'est fait !

Bordeaux, France

Après de semaines de rumeurs et de négociations entre les Girondins de Bordeaux et Arsenal, l'officialisation de l'arrivée de Laurent Koscielny au Haillan, ne serait plus qu'une question d'heures. Le défenseur international de 33 ans est à Bordeaux. Et sous réserve de la visite médicale, il devrait s'engager avec les Girondins de Bordeaux, pour trois ans, selon 20 minutes.

De quoi rassurer les supporters déçus par le mercato engagé par le nouveau propriétaire américain du club, et renforcer une défense qui a montré ses limites sur les six matches de préparation disputés (dont 5 défaites) avant la reprise de la Ligue 1 samedi pour les Girondins à Angers.