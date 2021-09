Girondins de Bordeaux : Laurent Koscielny devrait être absent plusieurs semaines

C'est la mauvaise nouvelle de ce début de semaine pour les Girondins. Laurent Koscielny devrait être absent plusieurs semaines. Le capitaine bordelais avait déjà dû déclarer forfait ce weekend contre Saint-Etienne. Il souffre d'une contusion osseuse à la cheville depuis maintenant plusieurs semaines.

Elle s'est notamment réveillée contre Marseille mi-août. Depuis l'ancien défenseur international serrait les dents et jouer sous traitement. Il avait même passer un IRM pendant la trêve pour savoir si cela été plus grave. Mais la semaine dernière, il a fini par dire stop au staff car la douleur devenait trop persistante. Un appui sur deux, il souffrait. Seule solution pour que la blessure se résorbe, du repos. Il devrait donc être absent au minimum trois semaines. C'est-à-dire jusqu'à la prochaine trêve internationale et manquer les matchs contre Montpellier ce mardi, Rennes dimanche et Monaco dans dix jours.

Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles au niveau de l'effectif car Vladimir Petkovic va récupérer quelques joueurs cette semaine. On pense à Gideon Mensah, le défenseur ghanéen en a fini avec sa quarantaine. Il sera de nouveau disponible pour le déplacement dans l'Hérault. Josh Maja va lui retrouver le chemin de l'entraînement collectif cette semaine. Le jeune attaquant anglais souffre du dos depuis le début de la saison. Enfin, Alberth Elis est maintenant tout proche d'un retour à la compétition. L'ailier hondurien, recrue de l'été, pourrait bientôt faire ses débuts sous le maillot des Girondins.