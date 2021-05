Girondins de Bordeaux : Laurent Koscielny se dit "usé physiquement et mentalement"

Le maintien est presque assuré pour les Girondins de Bordeaux "mais il faut finir le travail", rappelle le capitaine Laurent Koscielny. L'ancien Gunner veut laisser une note positive dans cette saison bien compliquée tant sur le plan sportif que sur l'extra-sportif. "On arrive à gagner contre des équipes comme Rennes ou Lens qui jouent l'Europe mais on prend aussi des valises contre des clubs qui jouent le maintien, comme Nantes et Lorient. J'ai hâte que cette saison se termine", avoue Laurent Koscielny.

Cette saison, Laurent Koscielny s'est blessé à trois reprises et a manqué 11 matchs avec les Marine et Blanc

L'ancien international est actuellement blessé mais il pourrait garnir un groupe qui est miné par les pépins physiques. Après Edson Mexer, c'est Paul Baysse quia rejoint l'infirmerie après s'être lourdement blessé, cette semaine. "Je prendrai ma décision ce samedi le temps de faire des tests pour voir si je peux revenir. D'après les examens, ma saison était terminée mais on a travaillé dur avec le kiné du club et le mien pour revenir plus tôt parce qu'il y avait un avenir incertain sur le plan sportif", raconte l'intéressé. Cette saison, Laurent Koscielny s'est blessé à trois reprises (claquage à l'aine, entorse et fissure du tendon d'Achille) et a manqué 11 matchs avec les Marine et Blanc.

Réflexion sur son avenir

Même si son objectif immédiat reste le maintien du club en Ligue 1, Laurent Koscielny se pose des questions à propos de sa place chez les Marine et Blanc. Il assure qu'il ne regrette pas d'être venu en Gironde même s'il "aurait aimé que les promesses qui ont été faites soient tenues : avoir des joueurs qui permettent à cette équipe d'être plus haut au classement. Mais j'en tire du positif qui doit me servir pour mon avenir", regrette le capitaine bordelais arrivé cette année.

Je me vois continuer en tant que joueur aux Girondins de Bordeaux - Laurent Koscielny.

Pour autant, il se "voit continuer en tant que joueur aux Girondins de Bordeaux la saison prochaine. J'ai besoin de me poser, de partir en vacances et qu'on se retrouve après pour discuter et voir si j'ai toujours cette envie d'aider ce groupe et de prendre du plaisir", poursuit-il. Pour rappel, il reste sous contrat jusqu'en 2022 aux Girondins de Bordeaux.