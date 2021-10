Girondins de Bordeaux : Laurent Koscielny, un retour très attendu

Après un mois d'absence, le capitaine et défenseur des Marine et Blanc devrait faire son retour contre Nantes.

Les Girondins de Bordeaux vont récupérer dimanche leur capitaine et défenseur Laurent Koscielny face à Nantes après un mois d'absence. Il avait fini par dire stop au staff mi-septembre alors qu'il jouait depuis le début de la saison avec une contusion osseuse à la cheville droite. Depuis, l'ancien international français s'est reposé pour soigner cette blessure.

Son retour ne pourra être que bénéfique à des Girondins de Bordeaux plus mauvaise défense du championnat. Même un Laurent Koscielny à 70% est parfois bien meilleur qu'un autre joueur à 100%. Et puis, bien sûr, il y a son statut dans le vestiaire. Alors que la pression monte petit à petit autour de l'équipe, sa présence et son expérience ne seront pas de trop pour aider les Bordelais à retrouver la victoire.

Un Laurent Koscielny dont on ne sait toujours pas s'il poursuivra l'aventure en juin prochain. Ce mercredi, L'Equipe se penche justement sur son juteux contrat. Un contrat de trois ans avec deux années supplémentaires qu'il décidera d'activer ou non en fin de saison. Un contrat avec un salaire annuel de trois millions d'euros. Une somme faramineuse pour un joueur des Girondins. Un salaire offert sur un plateau au défenseur international par l'ancienne direction du club lors de son arrivée en 2019.

S'il décide de poursuivre l'aventure, il touchera encore trois et deux millions d'euros sur les deux dernières saisons et surtout, s'il raccroche les crampons, le club devra trouver un accord à l'amiable avec Laurent Koscielny sinon il faudra lui verser ces cinq millions d'euros de salaire. Enfin, il existe aussi dans son contrat une clause de reconversion au sein des Girondins.